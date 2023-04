Vazante do Rio Acre deixa Gameleira e ruas cobertas por lama; VEJA FOTOS E VÍDEO

Com a diminuição de mais de 1 metro no nível do Rio Acre, desde que a vazante foi registrada em Rio Branco, o Calçadão da Gameleira, que antes estava coberto por água, está cheio de lama.

A reportagem do ContilNet fez imagens exclusivas para mostrar a situação das ruas que ficam nas imediações do Calçadão. Trabalhadores da Prefeitura de Rio Branco fazem a limpeza do local.

O Rio Acre já atingiu a marca dos 16,53m, de acordo com a última medição feita às 6h desta quinta-feira (6) – quase 30 centímentros a menos do que o registrado às 18h desta quarta.

Confira as imagens: