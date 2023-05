Acre é o estado com menor número de vacinas bivalentes contra covid-19 aplicadas

No estado do Acre, a Secretaria Estadual de Saúde vem buscando ampliar a vacinação bivalente contra Covid-19. Com dados da coordenação do Programa Nacional de Imunização no estado (PNI-AC), a meta estadual é de 210.934 pessoas.

Nacionalmente, 18.399.092 doses da vacina bivalente contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o território nacional. Até o momento, São Paulo é a região com o maior número de imunizantes aplicados, com um total de 5.820.473.

Por outro lado, o Acre é onde há menos doses aplicadas, com apenas 24.616 aplicações. Somente na capital, a meta é imunizar 79.535 pessoas com idade acima dos 18 anos, e até o início deste mês de maio foram aplicadas mais de 8,1 mil doses de bivalente, segundo o levantamento.

Renata Quiles, a coordenadora do PNI-AC, explicou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começa a receber o mesmo formato da vacinação contra Influenza. “A necessidade dos reforços anuais está particularmente ligada ao tipo de vírus, tanto para Influenza como para Covid-19, que são vírus com afinidade pelo sistema respiratório, comprometendo a integridade e funcionamento deste sistema”, ressaltou.

Ela pontuou também os tipos de mutação que os vírus podem sofrer. “Outra preocupação é a facilidade com que estes tipos de vírus sofrem mutação genética, se fortalecendo quando encontram populações desprotegidas e, tornando a efetividade das vacinas mais difíceis a cada mutação. Portanto, sendo necessário reforços anuais, principalmente, aos grupos prioritários que têm mais chances de desenvolver às formas graves da doença e até a morte”, finalizou.