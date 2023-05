Acreanos conquistam 9 medalhas em Copa Internacional de Tênis de Mesa no Peru

Sugestões: [email protected]

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS DE MESA

O Acre foi bem representado na Copa Club Regatas Internacional de Tênis de Mesa em Lima no Peru que aconteceu entre os dias 13 a 20 de maio com total de 723 atletas inscritos e participação de 12 Países. 10 atletas representaram o Acre e trouxeram 9 medalhas, confira:

3º lugar em Equipes 40 anos – Gleysson Maia, Nilton Sandro, Fernando Montellano

3º lugar em equipe – Antônio Costa e Guaracy Duarte

3º lugar individual 70 anos – Antônio Costa

1º lugar 75 anos – Antônio Costa

Bronze equipe 20 anos – Ian Oliveira e Moacir Neto

Parabéns!

CONVENÇÃO

A empresária Adriana Macêdo Lage sempre pensando no melhor aos seus clientes participou este mês da convenção anual de franqueados do Divino Fogão.

GLAMOUR

No glamour desta semana a delegada Wania Lilia Maia curtindo a bela Lisboa – Portugal.

COROAÇÃO

Acreana Jussara Lima, de 11 anos, foi coroada Little Miss Universo 2023 em Arequipa no Peru no sábado 20.

Jussara Lima começou a desfilar com apenas 7 anos na cidade natal. O desejo de se tornar miss surgiu depois que Jussara Lima teve uma grande perda que foi o falecimento de seu pai, com isso começou a participa de Workshop, oficina de modelo e de concurso “Mini Miss Acre Mundial”, em Dezembro de 2019/ 2021, “Little Miss Brasil Universo”, em setembro 2022/2023. E agora com um título internacional “Little Miss Universo 2023”.

RONDÔNIA RURAL SHOW

Mazinho Serafim, prefeito de Sena Madureira participou esta semana do maior evento do agronegócio da região norte em Ji- Paraná, o “Rondônia Rural Show”. O objetivo do gestor é trazer a Sena Madureira projetos inovadores para o desenvolvimento da agricultura familiar e agronegócio.

STUDIO FLORY ARAÚJO

Na hora de cuidar da sua beleza escolha profissionais que realmente são qualificados e especialistas. Quer arrasar com aquele loiro de diva? A nota a dica: Flory é colorimetrista especialista em loiro e cortes, maquiadora especialista em pele.

Conheça o trabalho da Flory @studioflory.araujo

Agendamento: 68 99226-5751

VIVA A KAREN

A secretária institucional da Assembleia Legislativa do Acre, Karen Silva começou a comemoração do seu aniversário no sábado (20) com inicio em um jantar no Paris Garden e festa no Tardezinha BBQ ao som do cantor goiano Matheus Contec e os acreanos, Gil e Luan Lima.

Na foto a aniversariante ladeada pelos amigos, Saulo Jucá, Rogério Urtiga, Jonathan Onofre, Thuyra Moraes, esta colunista e Tailane Pinheiro.

NIVER

Na segunda-feira (22) quem trocou de idade foi Sara Lima que completou seus 20 aninhos ganhando todo carinho da família e amigos. Parabéns, Sarinha!

Sara com os pais, Mauriete Lima e Antônio José e os irmãos Mateus e Thomas Lima

Aniversariante com os empresários, Francisco Edson e Claudia Nogueira

Sara Lima

O BOTICÁRIO

Novos protagonistas do universo beauté, de acordo com as principais revistas do mundo, os cílios ficaram em evidência após a temporada de moda. Além de emoldurar os olhos, podem ser responsáveis por tirarem o visual do comum, com aplicações que garantem efeitos variados. Sempre antenada nas tendências do segmento da beleza, Make B., do Boticário, marca que traz maquiagem com ativos de tratamento, acrescenta máscaras de cílios em seu portfólio dermomake, agora com componentes nutritivos para os fios e multiefeitos, como volume, curvatura, alongamento e definição.

O destaque de lançamento se dá com a Make B. Explosion Effect, com nanoácido hialurônico, que define e torna os fios mais espessos. A máscara entrega 999% mais volume, 300% mais curvatura, 400% mais alongamento. Com 11h de duração, é resistente – não transfere, não escorre, nem borra , mas tem fácil remoção com água morna.