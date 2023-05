Ana Vilela publica prévia de fotos sensuais para OnlyFans

Ana Vilela surpreendeu fãs, na última quarta-feira (24), com o anúncio de seu perfil no OnlyFans. Com uma foto sensual vestindo lingerie preta e usando batom vermelho, a cantora anunciou que “vai ter gorda e lésbica no OnlyFans, sim”.

No dia seguinte, a dona do hit “Trem Bala” publicou uma prévia das fotos que poderão ser adquiridas na plataforma de conteúdo adulto.

Nos cliques, que estão embaçados, é possível ver que Ana usa o mesmo conjunto de calcinha e sutiã da primeira foto publicada. Ela posa em frente a um espelho e também em um registro de costas. Confira: