Artigo de Maysa Bezerra: Viva o luto hoje, para não viver eternamente no luto

“Havia uma árvore majestosa em uma floresta, conhecida por sua beleza e imponência. Durante muitos anos, ela ofereceu sombra e abrigo a todos que buscavam refúgio sob seus galhos. Mas um dia, uma forte tempestade assolou a floresta e a árvore foi atingida por um raio.

A árvore sofreu danos significativos, perdendo muitos de seus galhos e folhas. Ela ficou em luto pela perda de sua exuberância e vitalidade. A tristeza tomou conta dela e ela se recusou a aceitar a realidade. Dia após dia, ela se lamentava e continuava a chorar a perda de sua beleza.

Enquanto isso, a vida na floresta continuava a florescer ao seu redor. Outras árvores cresciam, animais brincavam e o sol ainda brilhava no céu. A árvore em luto, no entanto, estava tão absorta em sua própria tristeza que deixou de apreciar tudo o que a cercava.

Um sábio jardineiro passou pela floresta e notou a árvore em sua tristeza persistente. Ele se aproximou dela com gentileza e disse: “Minha amiga, entendo sua dor e a perda que você sofreu. O luto é uma parte natural da vida, mas é importante vivenciá-lo no tempo certo. Olhe ao seu redor e veja a vida que ainda pulsa na floresta. Permanecer presa ao passado não lhe permitirá desfrutar o presente e abraçar o futuro.

A árvore ficou surpresa com as palavras do jardineiro sábio, mas elas tocaram seu coração. Ela começou a refletir sobre o que ele havia dito e, lentamente, percebeu que seu luto prolongado estava impedindo-a de viver plenamente. Ela decidiu que era hora de enfrentar sua dor e permitir que o processo de cura começasse.

Dia após dia, a árvore abriu espaço para o luto, permitindo-se sentir a tristeza e a perda. Ela chorou as lágrimas necessárias e, aos poucos, começou a se reconectar com a vida ao seu redor. Ela observou as árvores vizinhas e viu como elas continuavam a crescer e florescer, apesar das adversidades.

Com o tempo, a árvore encontrou forças para se regenerar. Novos brotos surgiram e folhas começaram a se espalhar pelos galhos. Ela percebeu que o luto era um processo de transformação, uma oportunidade para renascer e encontrar um novo propósito.

A árvore aprendeu que, embora a perda seja dolorosa, é importante vivenciar o luto no tempo certo para poder viver plenamente. Ela abraçou a vida com gratidão, valorizando cada raio de sol, cada chuva que a nutria e cada visita dos animais que buscavam abrigo sob sua copa. Ela entendia agora que o luto não era uma prisão, mas um caminho para a cura e o renascimento.”

LUTO, mas o que será que uma Coach empresarial tem a falar de LUTO? Lembra que tudo vem de dentro para fora? Não há divisão. Vida pessoal de vida profissional? De tentarmos nos transformar em duas pessoas em uma? Essa semana, trago o seguinte tema para reflexão. O LUTO. Tenho me deparado com diversas pessoas que tem a dificuldade de avançar. Sabe porque? Vive em um luto eterno. Mas, antes de falar sobre isso. Vamos entender o que é um LUTO?

O luto é uma resposta emocional e psicológica à perda de ALGO ou ALGUÉM significativo em nossas vidas. Geralmente, o luto é associado à perda de uma pessoa querida que faleceu, mas também pode ser vivenciado diante de outras formas de perdas, como o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a deterioração da saúde ou a perda de um sonho.

O luto é uma jornada pessoal e única que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Quando perdemos alguém que amamos, o mundo parece desmoronar ao nosso redor.

Sentimentos de tristeza, dor e saudade podem dominar nossos pensamentos e emoções. No entanto, é essencial aprender a viver o luto no tempo certo, para não perder as pessoas que amamos que ainda estão ao nosso lado.

O autor Max Lucado, em suas obras, destaca a importância de enfrentar o luto com sabedoria e equilíbrio. Ele ressalta que é natural passar por um período de dor e reflexão quando perdemos alguém significativo. No entanto, PROLONGAR excessivamente esse período pode nos afastar das pessoas que estão presentes em nossas vidas e que desejam nos apoiar.

É compreensível que, durante o luto, nos refugiemos em nossa dor. As memórias, os momentos compartilhados e o vazio deixado pela pessoa amada podem parecer esmagadores. No entanto, é importante lembrar que a vida continua e que temos pessoas valiosas que precisam de nós e que desejam estar ao nosso lado.

Perder as pessoas que amamos por causa do luto ao passado é privar-nos da oportunidade de valorizar as conexões que temos no presente. É necessário encontrar um equilíbrio entre honrar a memória daqueles que se foram e manter relacionamentos saudáveis com aqueles que ainda estão aqui. Max Lucado enfatiza que, embora a dor seja real, é preciso buscar forças para seguir em frente e encontrar alegria novamente.

Dicas para superar o luto:

-permitir que amigos, familiares e entes queridos apoiem durante esse período difícil. Abrir-se para receber suporte emocional e compartilhar sentimentos é um passo importante para não isolar e para não perder o contato com aqueles que se importam. Max Lucado nos lembra que é nos momentos mais difíceis que a importância da comunidade se torna ainda mais evidente.

-procurar ajuda de profissionais médicos, caso se sinta fora do controle emocional.

-realizar exercícios físicos, mas movimentação do corpo e da mente.

Viver o luto no tempo certo significa encontrar maneiras saudáveis de lidar com a dor, enquanto permanecemos conectados com as pessoas que são essenciais em nossas vidas.

Portanto, é necessário aprender a viver o luto no tempo certo, para não perder as pessoas que amamos. É uma oportunidade de crescimento pessoal, de valorizar cada momento compartilhado e de encontrar forças para seguir adiante. O luto faz parte de nossa jornada, mas não deve nos privar do amor e da conexão que ainda existem em nossas vidas.

Lembra da parábola da árvore? Todos nós enfrentamos perdas e tristezas ao longo de nossas vidas. É importante vivenciar o luto no TEMPO CERTO, permitindo-nos sentir e processar nossas emoções. Somente assim poderemos abraçar plenamente a vida que nos rodeia, encontrar alegria e seguir adiante com esperança. A vida continua, e ao vivenciar o luto no tempo adequado, podemos encontrar a força necessária para florescer novamente.

Viva o luto, no tempo certo!