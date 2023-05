Pimenta: missão do Acre no Sul visa modelo de excelência em parcerias público-privadas

Escola

A busca por um modelo com resultados de excelência em parcerias público-privadas (PPP) em municípios do Sul é a missão de uma comitiva do Sebrae em parceria com a Federação das Associações Comerciais e o Governo do Estado do Acre. Capitaneada pela Secretaria de Governo (Segov), a missão teve início na segunda-feira (22), e percorrerá seis municípios de Santa Catarina e um do Paraná até esta sexta-feira (26).

Tapete

A missão acreana foi recebida com moção de aplausos em São Lourenço do Oeste onde a Câmara dos Vereadores votou a homenagem e a aprovou por unanimidade nesta terça-feira (23). Em seguida a missão teve prosseguimento, visando os municípios de Campo Erê, Quilombo, Palma Sola, Dionísio Cerqueira, Chapecó e até Barracão, no Paraná.

Tour

Contra críticas da oposição, pode-se dizer que a tarefa está longe de ser um passeio como os realizados através de cursos patrocinados com dinheiro público no litoral do Nordeste. A comitiva terá rodado mais de 2 mil km após chegar em Barracão (PR) e retornar para Florianópolis. Em vez de praias, visita fábricas e criações de porcos e aves.

Haiti

São Lourenço do Oeste, visitada ontem, fica a mais de 600 km da capital. Tem 25 mil habitantes e vive da indústria de móveis e de alimentos, com destaque para biscoitos. Chapecó, que está no roteiro, é famosa pelas criações de aves e suínos pelo sistema de integração com a BR Food (Perdigão/Sadia), principal destino dos imigrantes haitianos no auge da crise migratória em 2015.

PPC

A comitiva que escolherá o modelo de parceria a ser aplicado no Acre conta com empresários, diretores de associações comerciais, vereadores, o deputado estadual Tanísio Sá e os prefeitos de Plácido de Castro, Camilo da Silva e de Assis Brasil, Jerry Correia. O Governo do Estado está representado pelas secretarias de Governo (Segov) e de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). De acordo com o diretor administrativo e financeiro da Segov, Marcos Clay, o resultado da viagem servirá de base para a elaboração do “Programa Protagonismo Colaborativo”, que o Governo do Estado implantará sob coordenação da Segov e da Seict.

Indústria

Participando da missão acreana no Sul, o diretor da Seict, Albert Azenha, informou que já existe uma negociação bastante avançada com uma empresa catarinense para a instalação de uma filial no Parque Industrial de Acrelândia. O local está recebendo investimento de R$ 2 milhões para modernizar suas instalações e atrair investidores.

SUS

Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde, e o Conselho Estadual de Saúde abriram na última terça-feira (23), no auditório da Ufac, a 9ª Conferência Estadual de Saúde que segue até nesta quinta-feira (25). O evento, que acontece a cada quatro anos, é um dos mais importantes espaços de diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fila

Tão difícil como elaborar uma estratégia para a Saúde, é administrar os discursos na abertura das conferências. É muita gente querendo holofotes. Na cerimônia de abertura, na terça-feira (23), participaram gestores do Estado e dos municípios; deputados estaduais, representantes do Ministério da Saúde, dos conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Saúde, do Ministério Público do Acre (MPAC), do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), do Departamento de Saúde Indígena, autoridades sindicais, trabalhadores e usuários do SUS.

Atenção!

A governadora em exercício, Mailza Assis, lembrou que a Conferência Estadual de Saúde é um momento importante para discutir a política de saúde e levantar todos os questionamentos, necessidades e preocupações. “E então, formar um plano para que esses resultados cheguem ao estado. O SUS é uma das maiores políticas públicas que atende a população brasileira, por isso precisa de atenção e de cuidado”, comentou Mailza.

Ferramenta

O secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, explicou que a Conferência deverá estabelecer metas e diretrizes para os próximos quatro anos. “Estaremos revendo metas que não foram concretizadas ou parcialmente executadas e corrigindo. A conferência é uma ferramenta, aqui estão delegados que representam entidades, mas o foco, de fato, é o usuário do SUS”, destacou.

Bill

O presidente do Conselho Estadual de Saúde, Elenilson Silva, popularmente conhecido como Bil, informa que a 9ª Conferência conta com a participação de 200 delegados dos 22 municípios do estado, eleitos nas conferências municipais, e 24 conselheiros estaduais de saúde. Destes, 48 delegados serão eleitos para representar o Acre na 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília que ocorrerá entre 2 e 5 de julho.

Tic tac

Setores da imprensa estão calculando quantas horas a ministra Marina Silva permanecerá no cargo diante do conflito entre o Ibama e a Petrobrás pelas perfurações de pesquisa na Foz do Amazonas. A ministra nada mais faz do que cumprir a lei, não é dela a responsabilidade pela autoria das regras. Entretanto, cumprir a lei deixou de ser obrigação desde a Lava Jato até os anos Bolsonaro. Por isso ela diz, com toda razão, que o Congresso Nacional quer seguir o padrão Bolsonaro na gestão Lula.

Ouro

Quando o sapato começa a pegar no calo, as ideologias morrem. O senador Randolfe Rodrigues, um esquerdopata, como diziam os bolsonaristas, deu uma guinada de 360 graus quando o Ibama cancelou o sonho do Amapá em virar uma Dubai entre a floresta e o Oceano Atlântico. Os investimentos na região chegarão a 1 trilhão de reais, se o óleo subir do oceano. Randolfe esqueceu a ecologia instantaneamente.

Mínimo

Magno, em latim, quer dizer grande, amplo, vasto, relevante, sério, importante, notável. O máximo! Mas, o senador Magno Malta, que já andou pelo Acre por ocasião da CPI do Narcotráfico, em 1999, se mostrou o oposto: pequeno, minúsculo, insignificante, baixo, medíocre. Deu vergonha alheia suas falas sobre o evento racista no futebol espanhol que chocou o mundo no último domingo.