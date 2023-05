Pimenta: novo presidente da Ageac tem a missão de acabar com monopólio no transporte

Modesto

O falecimento do ex-deputado e ex-prefeito de Sena Madureira, Ulisses Modesto, 75, pegou de surpresa nossa diretora e editora Wânia Pinheiro e toda a equipe de redação do ContilNet. Foi de uma velocidade estonteante sua passagem, apenas quatro dias depois de conceder uma entrevista à Wania, no sábado (13). A jornalista colheu um testemunho histórico, sentada à mesa de sua sala de jantar, à moda da simplicidade e da hospitalidade do interior do Brasil, rodeada de café e de frutas. Simplicidade que trouxe Ulisses de volta para Sena Madureira ainda na adolescência após breve residência em Copacabana, no Rio.

História

Advogado e político, Ulisses Modesto governou Sena Madureira nos anos 1970 quando as lutas eram travadas por um sinal de televisão mais potente, implantação de linhas telefônicas e missões até as cabeceiras dos rios levando assistência à saúde para uma população isolada que incluía os então bairros de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. E a incessante luta pela trafegabilidade da BR-364 até Rio Branco.

Isolamento

Sena Madureira, nos anos 1970, pouco evoluíra desde os bondes a cavalo do doutor Samuel Barreira. Governar a cidade nesta época, segundo Ulisses Modesto, era viver pagando passagens aéreas para a população poder chegar a Rio Branco e nos verões abrir a BR até o km 72. Também era época de construir o bairro do Bosque e o Estádio São Peregrino e trazer um polo da Ufac para a cidade. Ulisses estava internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, local onde o falecimento também foi atestado pela equipe médica nesta quinta-feira (17).

Obras

A morte de Ulisses Modesto em Sena Madureira coincidiu com uma visita do governador Gladson Cameli à cidade na quarta-feira (17). O governador foi vistoriar as obras da nova ponte e da reforma do hospital João Câncio Fernandes onde Ulisses estava internado. Também entregou as obras de reforma e ampliação do prédio das rádios Difusora AM e Aldeia FM que receberam investimentos de R$ 344,2 mil.

Casa nova

“As rádios cumprem um papel importantíssimo e temos priorizado reestruturar não só os prédios, mas também colocar equipamentos modernos para que os ouvintes tenham um serviço de qualidade”, comentou Gladson. A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, explicou que a rádio do município não recebia melhorias há mais de 17 anos. Agora ganhou novas salas, pintura, troca da cobertura, revestimento acústico, instalações elétricas e hidrossanitárias entre outras benfeitorias.

Reajustes

Ao estimar em R$ 9,9 bilhões o valor de sua arrecadação e despesas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 (LDO) o Governo do Estado leva em consideração o reajuste salarial dos servidores, a correção inflacionária e as contratações por concursos e cadastro de reserva. No ano passado a previsão foi de R$ 8.398.777,000. Um crescimento de R$ 1,6 bilhão.

Avançar

Junto com o projeto da LDO o governador Gladson Cameli encaminhou mensagem à Aleac dizendo que o momento deve garantir um bom funcionamento da gestão, com geração de emprego, renda e responsabilidade fiscal. “Fizemos o encaminhamento para um amplo debate sobre as metas e prioridades para 2024. Com isso, vamos avançar de modo a abranger todos os setores da nossa sociedade”, disse o governante no ato de assinatura da mensagem à Aleac.

Maná

É imoral, mas aprovo. Esta é a síntese do raciocínio do presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Raimundo Neném (PSB), em relação à concessão de R$ 4 mil de auxílio para os vereadores a título de vale-alimentação (R$ 1,5 mil) e vale-saúde (R$ 2,5 mil). O auxílio foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Tião Bocalom junto com o aumento de seu salário e um projeto criando 77 cargos comissionados.

Exemplos

Não se trata de um toma lá dá cá, garante Raimundo Neném. Auxílios para alimentação e saúde são comuns em outros órgãos, como o próprio Tribunal de Contas do Estado, ele argumenta, citando o órgão que vai julgar suas contas lá na frente. Ele chega a admitir que é um benefício imoral, “mas o vereador tem que sobreviver”.

Escudo

Em entrevista ao jornalista Itaan Arruda, do Gazeta Entrevista, Neném disse que a Câmara é o para-choque da população e a sua estrutura não é pouca, mas tem que melhorar. “Somos trabalhadores e o vereador no exercício do parlamento está dando sua contribuição e como todos os funcionários da Câmara tem esse benefício eu acho por direito e não vai matar ou diminuir o posicionamento dos vereadores ”, argumentou.

Transporte

Após ser sabatinado pelos deputados, o contador Luís Almir Brandão teve seu nome aprovado pela Aleac para assumir a presidência da Agência de Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac). A indicação foi aprovada por 17 votos. Luís adiantou que uma das ações prioritárias de seu mandato, de quatro anos, é a construção da nova sede da Agência e de novos terminais rodoviários. Será de grande serventia se ele fizer também uma profunda averiguação nas condições das viagens de ônibus intermunicipais e examinasse o monopólio da linha Rio Branco-Porto Velho, um dos trechos rodoviários mais caros do País.

Mais um

A realização de novo transplante de fígado na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) foi comemorada pelo Governo do Estado na noite de terça-feira, 16. O órgão, proveniente de Goiânia (GO), chegou a Rio Branco por volta de 22h30. O receptor, de 67 anos, natural de Boca do Acre (AM), aguardava no centro cirúrgico. “O transplante foi concluído por volta das 3h30 desta quarta-feira”, informou a coordenadora do Transplante na Fundhacre, Valéria Monteiro. Foi o quinto transplante do ano, totalizando 67 procedimentos desde o início do programa, em 2014.

Camburões

A vinda ao Acre do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta sexta-feira (19), já começa a produzir resultados. De acordo com o senador Sérgio Petecão (PSD), responsável pelo convite, o ministro aproveitará a visita para fazer a entrega de viaturas para as forças de segurança do Estado. Flávio Dino e o ministro da Defesa, José Múcio, vêm para participar de um seminário sobre segurança nas fronteiras, em Brasileia.

In loco

A realização de um seminário sobre segurança em uma cidade da tríplice fronteira, segundo entendimento do senador Petecão, permitirá aos ministros ter uma visão mais ampla da realidade. “Quando eu fiz o convite confesso que achei que ele não viria, porque eu queria levar o debate lá na fronteira, não fazer em Rio Branco. Nós nunca tivemos a presença de um ministro ali”, lembra o senador.

Retrato

Para convencer Flávio Dino e o colega José Múcio, o senador Sergio Petecão desenhou Brasiléia e Epitaciolândia como duas cidades servindo de corredor para o tráfico de drogas e circulação de imigrantes. “Não sou especialista, mas todo mundo fala, somos vizinhos dos dois países que mais produzem drogas no mundo, então por que não debater ali? E ainda mais com a presença de um representante do Ministério da Defesa, que é o responsável pela segurança das fronteiras”, argumentou.