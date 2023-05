Pinscher morre após salvar 4 crianças de serem atacadas por rottweiler

Um cachorro pinscher foi morto ao tentar salvar quatro crianças entre três e sete anos de um ataque de outro cão da raça rottweiler em um sítio em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). Segundo as famílias das crianças, o rottweiler já tinha atacado outras pessoas na propriedade e estava se aproximando quando o pinscher foi defender o grupo.

De acordo com o dono do cachorrinho pinscher chamado Bili, Aderaldo Bergamo, o rottweiler é do dono de uma propriedade que fica perto do sítio, mas ele ficava sempre andando solto e acabava aparecendo com frequência no local.

“Ele é do vizinho. As propriedades são grandes e as crianças acabam brincando espalhadas. O cachorro do vizinho anda pra tudo quanto é lado, tá sempre solto. Ele já mordeu umas 4, 5 pessoas. E dessa vez as crianças estavam brincando no meu quintal quando o rottweiler chegou muito nervoso”, explicou Aderaldo.