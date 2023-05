Prevendo onda de queimadas, Defesa Civil elabora plano de contingência

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco está elaborando um plano de contingência contra as queimadas na capital. O plano deve abranger diversas instituições e órgãos da capital, que atuarão em conjunto para fiscalizar e orientar sobre o crime ambiental.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, o plano é elaborado exclusivamente pelo órgão e deve ser executado de junho a dezembro de 2023.

Cláudio Falcão frisou que a previsão para o período de verão é preocupante. “No ano de 2022 tivemos cerca de 7 mil foco de calor em Rio Branco. Para este ano a previsão é que seja igual ou pior que o ano anterior”, disse.

O plano de contingência vai envolver secretarias municipais, estaduais, além do Corpo de Bombeiros e a Energisa, segundo informações de do coordenador da Defesa Civil.

Serão realizadas, campanhas educativas, além de fiscalizações em toda a cidade. De acordo com o tenente-coronel, o plano é uma executado anualmente, no período das secas, mas será colocado especialmente em três meses, julho, agosto e setembro, período mais críticos do verão na Amazônia.