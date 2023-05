Saiba quem é o mergulhador do Comando Vermelho que colocava cocaína em navios

Os investigados, vinculados ao Comando Vermelho, também armazenavam entorpecentes em depósitos nas comunidades cariocas, para posterior envio à Europa, por meio de navios.

A coluna Na Mira apurou que as drogas tinham como destino a Antuérpia, na Bélgica; Le Havre, na França; Roterdã, na Holanda; Hamburgo, na Alemanha; e Setúbal, em Portugal.

Para ter acesso ao destino final dos navios de interesse, o grupo contava com apoio de funcionários contratados do cais, que apresentavam as rotas das embarcações atracadas no Porto do Rio de Janeiro. Além disso, um grupo de mergulhadores profissionais – alvo de mandados de prisão preventiva – integrava a facção criminosa e ficava responsável por ocultar a droga nos cascos dos navios.