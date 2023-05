Teles bate a Corpo de virada e conquista fase do Copão Zé Carlos

O Teles bateu a Corpo, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 23×25, 25×20, 25×18 e 25×16 nesta terça, 23, no ginásio Álvaro Dantas, e conquistou a Regional 1 do Copão Zé Carlos de Vôlei, no masculino.

As duas equipes estão classificadas para a disputa da fase final. O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) ainda vai definir onde será a disputa.

Regional do Envira

O Copão Zé Carlos deve ter sequência no feminino e masculino com a disputa da Regional do Envira. Tarauacá deve receber as disputas no mês de junho.