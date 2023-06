Com gol de Vini Jr, Seleção marca 4 e goleia Guiné em amistoso

Neste sábado, a Seleção Brasileira conquistou a sua primeira vitória após a Copa do Mundo de 2022. Atuando no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha, o Brasil goleou Guiné por 4 a 1.

A equipe do técnico Ramon Menezes começou a construir o triunfo ainda na etapa inicial. Com menos de 30 minutos, Joeliton, convocado pela primeira vez, e Rodrygo colocaram os sul-americanos em vantagem. Do outro lado, Guirassy descontou logo na sequência.

Na volta do intervalo, a Seleção aumentou a sua vantagem logo com um minuto, com Militão. Já aos 42, foi a vez de Vinícius Jr. deixar a sua marca, em cobrança de pênalti, e dar números finais ao embate.

O amistoso desta tarde, aliás, entrou para a história. Pela primeira vez, o Brasil entrou atuou com uniforme preto. A ação foi em referência à luta contra o racismo. Na segunda etapa, a equipe voltou a usar a tradicional camisa amarela.

Além disso, toda adesivação do estádio e protocolo de jogo foi feita em preto e branco, foi reproduzido um vídeo no telão de combate ao racismo antes de os jogadores entrarem em campo, houve um minuto de silêncio e os jogadores sentaram no gramado antes do apito inicial. Ao final da partida os atletas e comissão técnica de Guiné fizeram questão de tirar fotos e conversar com Vini Jr.

A Seleção Brasileira volta a campo agora na terça-feira, quando encara Senegal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em Portugal. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).

O jogo

O Brasil tentou começar o jogo partindo para cima dos rivais. A principal aposta era na velocidade e nos lançamentos. E foi exatamente assim que o time chegou pela primeira vez. Com cinco minutos, Vinícius Jr. fez boa jogada pela esquerda e tocou para Paquetá. O meia ligou rapidamente Ayrton Lucas, que foi travado pelo goleiro na área.

Do outro lado, Guiné respondeu logo na sequência. Guirassy recebeu com muita liberdade no meio de campo e soltou um foguete por cima.

A partir de então, o jogo ficou um pouco mais truncado. Até que, aos 26 minutos, a rede balançou. Em cobrança de falta pela direita, Richarlison desviou e Kone se esticou todo para espalmar. No rebote, porém, Joeliton apareceu livre para completar e marcar na sua estreia com a camisa da Seleção.

E não demorou para sair o segundo. Aos 29, Rodrygo foi esperto ao roubar a bola no campo de ataque e partiu sozinho para a área. Na saída do goleiro, o atacante chutou firme para ampliar.

Já aos 35, Guiné descontou. Sylla desceu até a linha de fundo e cruzou para Guirassy, que ganhou da defesa brasileira para escorar de cabeça e vencer Ederson. Nos minutos seguintes, os africanos até tentaram esboçar uma pressão em busca do empate ainda na primeira etapa, mas não foi suficiente.

2º tempo

Na volta do intervalo, agora com a camisa amarela, não demorou para a Seleção Brasileira marcar o terceiro. Com apenas um minuto, Paquetá cruzou com muito veneno pela direita, e Éder Militão desviou para o fundo da rede.

Aos 13, quase saiu mais um. Após pressão no campo de ataque, Vinícius Jr. encontrou Rodrygo com liberdade na intermediária. O atacante arriscou de longe e mandou por cima.

Já aos 31, Guiné assustou em rápido contra-ataque. Sylla bateu cruzado da entrada da área e obrigou Ederson a fazer ótima defesa. No rebote, o goleiro voltou a brilhar, desta vez em arremate de Kanté.

No lance seguinte, Richarlison teve uma chance de ouro para marcar o quarto. O atacante recebeu lindo passe de Vinícius Jr. e saiu cara a cara com o goleiro. O camisa 9, no entanto, se enrolou com a bola e acabou sendo desarmado. No rebote, Bruno Guimarães ainda tentou, porém também não foi feliz.

Com 38 minutos, Vinícius Jr. quase marcou um golaço no Estádio Cornellà-El Prat. O atacante fez linda jogada individual pela esquerda, passou no meio da marcação e soltou uma bomba cruzada. A bola passou raspando a trave e se perdeu pela linha de fundo.

Já aos 42, nada estragou a festa do camisa 10. Após Malcom ser derrubado na área e o árbitro marcar pênalti, Vini assumiu a reponsabilidade e anotou o quarto gol brasileiro. Assim, o jogo acabou com goleada em Barcelona.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 4 X 1 GUINÉ

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, Espanha

Data: 16 de junho de 2023, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Andris Treimanis (Letônia)

Assistentes: Haralds Gudermanis (Letônia) e Aleksejs Spasennikovs (Letônia)

VAR: Víctor Garcia (Espanha)

Cartões amarelos: Lucas Paquetá, Casemiro (Brasil)

GOLS: Joeliton, aos 26 do 1ºT, e Rodrygo, aos 29 do 1ºT, Militão, a 1 do 2ºT , e Vinícius Jr., aos 42 do 2ºT (Brasil); Guirassy, aos 35 do 1ºT (Guiné)

BRASIL: Ederson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton (Bruno Guimarães) e Lucas Paquetá (Veiga); Rodrygo, Richarlison e Vinicius Jr

Técnico: Ramon Menezes (interino)

Guiné: Kone, Conte, Sow, Diakhaby e Sylla (Conté); Diawara e Moriba; Guilavogui (Sylla), Keita (Cissé) e Kamano (Diaby); Guirassy (Kanté).

Técnico: Kaba Diawara