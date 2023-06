Com noite autógrafos, Edmilson Gonçalves lança livro nesta quinta; veja detalhes

PAPO ABERTO

Sempre com inovações e pensando em oferecer aperfeiçoamentos a Jorge Cosméticos, tornou as tardes das segundas-feiras mais do que atraente e interessante aos profissionais da Beleza, lançando o Papo Aberto. O Papo Aberto, proporciona aos profissionais da beleza, experiências únicas e resultados de tratamentos através de demonstrações técnicas, totalmente gratuita, ministrado pela diretora do centro técnico Vanda Souza e equipe. E, o resultado?!?! cabelos reestruturados e incríveis!

Sábado (1º), nos domínios do buffet Gran Reserva, gato Caio Saab Veronez reúne amigos e familiares e celebra em grande estilo a chegada de seus 18Tão. Parabéns e muiiiitas felicidades!

HIVE

Foi na segunda (19), para convidados, o lançamento da HIVE, nova Start-up WellTech que teve a dra. Monique Carvalho (foto), ortodontista, especialista em saúde integrativa proferindo palestra sobre saúde, longevidade e

suplementação.

*A HIVE é considerada uma empresa revolucionária que vem transformando a saúde e a maneira de fazer negócios. Vale a pena conhecer.

PARABÉNS

Parabéns à empresária Mariana Carvalho que completou mais um ciclo ao redor do sol. Saude e realizações.

VIVA SÃO JOÃO

No mês dos festejos juninos, a chácara Itália foi palco na última sexta, em homenagem a São João, da 3ª edição do Arraial dos Amigos com muito anarriê e balancê, comida boa, músicas das melhores e quadrilha, com os convivas celebrando a data festiva com roupas típicas e alegria total. Confiram alguns flashes.

AUTÓGRAFO

Sucesso ao servidor aposentado da Aleac, Edmilson Gonçalves de Oliveira e familiares promovem na noite do próximo dia 29 de julho, nos domínios do Hotel Inácio Palace, noite autógrafos com o lançamento do livro “Singrando os Rios da Vida Atracando nos Destinos”. Grata pelo convite.

As irmãs Patrícia, Juliana e Luciana Doimo ladeando o patriarca Urbano, que no último fim de semana, completou 80Tentão. Felicidades, saúde e vida longa.