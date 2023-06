Companhia aérea decide pesar passageiros antes do embarque

A Air New Zealand, principal companhia aérea da Nova Zelândia, irá pesar os passageiros que embarcarem no Aeroporto Internacional de Auckland até 2 de julho deste ano. A iniciativa foi exigida pela Autoridade de Aviação Civil do país para mapear a distribuição de cargas e pesos nas aeronaves que decolam da região.

“De acordo com a companhia aérea, os passageiros e tripulantes vão subir em uma balança digital no momento do check-in e, logo depois, pesarão suas bagagens separadamente.