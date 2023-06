EXCLUSIVO: saiba as atrações e a data do 2º Festival do Carnaubeira, em Sena 

Na manhã deste sábado (24), o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania de Sena Madureira, Daniel Herculano, conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, onde revelou detalhes da realização do 2º Festival da Carnaubeira no município.

De acordo com o secretário, o evento será nos dias 8, 9 e 10 de setembro, na famosa e tradicional Praia do Amarilho. O evento acontece pela manhã e tarde com várias atividades esportivas e culturais. Além dos espaços gastronômicos oferecidos para os visitantes. Segundo Daniel, em sua primeira edição no ano de 2022, o festival reuniu cerca de 10 mil pessoas durante os três dias de festa. Em conversa com este colunista, o secretário falou sobre a expectativa do evento.

“Este ano queremos anunciar com antecedência a programação do festival para que possamos receber mais visitantes de todo estado aqui na Princesinha do Iaco. Vamos organizar uma bela praça de alimentação, com barracas vendendo comidas tradicionais. Os shows terão início às 10h da manhã com artistas do norte. Vamos ter campeonatos de vôlei e futebol de praia e muitas outras novidades, que breve vou revelar para sua coluna”, disse Herculano.

Na primeira edição, o grupo Cobras Dance, e o concurso Garota Carnaubeira e Verão foram os destaques da edição. A segunda edição do Festival da Carnaubeira é uma realização da Prefeitura de Sena, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Veja fotos da primeira edição:

Fotos: Lucas Costa e Ricardo Amaral /Ascom PMSM