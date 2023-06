Finais do futsal da Fase Municipal dos Jogos Escolares estão definidas

Em jogos bem disputados foram definidas nesta sexta, 29, no ginásio Álvaro Dantas, as finais do futsal da fase municipal dos Jogos Escolares.

“Tivemos bons jogos e isso mostra mais uma vez a força da modalidade. Chegou o momento de saber quem avança para fase regional”, disse o coordenador Bruno Santana.

Finais no sábado

Bruno Santana confirmou para sábado, 1º, a partir das 8 horas, no Álvaro Dantas, as finais.

“Teremos as decisões e o terceiro lugar de todas as categorias vai ser decidido pelo critério técnico”, explicou o coordenador.

Sub-17 feminino

Dom Pedro II 11 x 2 Lourival Pinho

José Rodrigues Leite 3 x 0 Glória Perez

Dom Pedro II x José Rodrigues Leite (Final)

Sub-14 masculino

Diogo Feijó 5 x 3 ABC

Colégio Acreano 4 x 0 Meta

Diogo Feijó x Colégio Acreano (Final)

Sub-17 masculino

Raimundo Pará 9 x 8 Pedro Martinello

Colégio Acreano 2 x 1 Alcimar Leitão

Raimundo Pará x Colégio Acreano (Final)