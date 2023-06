Idoso morre ao cair em barranco e facão atingir seu pescoço

O idoso Valderi Martins da Silva, de 70 anos, foi encontrado morto com um ferimento de arma branca no pescoço neste sábado (17), no Ramal Filipinas, na zona rural do município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o idoso estava realizando trabalhos de capina no caminho de acesso à sua casa, situada no Seringal Filipinas, na Colocação Rio de Janeiro, na sexta-feira (16), quando desapareceu.

Preocupados após o idoso não ter dado notícias até o final do dia, os familiares e amigos acionaram a polícia para relatar o desaparecimento do homem.

Na tarde deste sábado, o delegado Eustáqui Ferreira, acompanhado de sua equipe, saiu em busca do idoso desaparecido, porém, ao chegarem ao ramal, os agentes foram abordados por moradores da região que informaram que haviam encontrado o corpo de Valderi.

O idoso foi encontrado sem vida no caminho de acesso à sua casa, com um corte no pescoço. O facão utilizado pelo idoso no trabalho de capina foi encontrado próximo ao corpo.

As primeiras investigações indicam que o idoso possivelmente escorregou em um barranco durante o trajeto e o facão que ele carregava causou um corte na jugular. Mesmo ferido, Valderi teria conseguido caminhar cerca de 10 metros antes de cair e morrer após perder sangue.

A causa da morte será determinada após a realização de uma necropsia no Instituto Médico Legal de Rio Branco, onde o corpo deu entrada.

A Polícia Civil de Epitaciolândia vai investigar o caso.