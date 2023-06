Invasão em hospital, frio no Acre e outras; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

“Vacinem-se”, suplica médico socorrista Pedro Pascoal, que rodou pela Grande São Paulo no Samu

Desafio

O Governo do Estado possui um organograma de obras ambicioso, já em andamento, que deverá garantir mais equipamentos e qualidade no atendimento com reformas, ampliação de hospitais, construção de novas unidades, construção de nova unidade para câncer e cardiologia e até uma quarta UPA na Parte Alta de Rio Branco. Mas, como fazer para convencer as pessoas a se vacinarem? Este tem sido o desafio do médico Pedro Pascoal, 32 anos, atual secretário estadual de Saúde do Acre, acostumado a socorrer vítimas do trânsito e dos tiroteios de Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Mauá e outras cidades da Grande São Paulo onde trabalhou no Samu.

Com medo de ser morto por facção, homem que degolou mototaxista se entrega à polícia

O suspeito Jeferson Pontes Pinheiro, 25 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (5), no ramal do Benfica, na região da Vila Acre, em Rio Branco. O homem teria matado o mototaxista José Gonçalves Cabral, de 65 anos, degolado no km 5 do Ramal do Polo, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

TERÇA-FEIRA

Criminosos vestidos de palhaço invadem hospital e trocam tiros com seguranças

Por volta das 19h40m desta terça-feira (06), criminosos invadiram o Hospital Geral de Feijó, no Acre, vestidos com trajes de palhaços, em busca de tomar as armas dos seguranças do local.

Polícia prende mais de 20 envolvidos em sequestro milionário de adolescente

Em setembro de 2022, um adolescente de 17 anos foi vítima de sequestro no município de Plácido de Castro, interior do Acre. O jovem foi mantido em cativeiro por mais de uma semana e resgatado na Vila Evo Morales, na Bolívia. Na época, os criminosos haviam exigido uma quantia de R$ 1,5 milhão.

QUARTA-FEIRA

Vídeo mostra momento em que empresário é morto ao tentar defender namorada

O empresário Lucas Palú, de 30 anos, foi morto com três tiros na noite desta terça-feira (6), em uma lanchonete em Rio Branco. Um vídeo enviado ao ContilNet mostra o momento em que o empresário troca tiros com os homens.

O empresário Lucas Sales Palú, de 30 anos, foi morto com três tiros na noite desta terça-feira (6), em uma lanchonete na Rua Rio de Janeiro, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. Segundo informações da polícia, três criminosos se aproximaram de Lucas e uma mulher que estava com ele na lanchonete. Os bandidos chamaram a mulher para conversar, porém, ela não quis ir.

QUINTA-FEIRA

Inscrições para concurso da Prefeitura têm baixa procura; salário chega a R$ 7 mil

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), a procura de inscrições para o concurso público efetivo da administração direta e indireta, das fundações públicas e autarquias, é baixa. As inscrições se encerram no dia 20 de junho.

Acre deve enfrentar frio mais intenso dos últimos 20 anos; temperaturas ficam abaixo dos 13ºC

O Acre deve ter uma mudança brusca de temperatura na próxima semana. As previsões indicam que o frio deve chegar na madrugada da quarta-feira (14), de acordo com o ClimaTempo.

SEXTA-FEIRA

Em protesto, indígenas do Acre culpam Governo Federal por BR ainda não ter sido asfaltada

A manifestação é organizada por povos tradicionais de duas terras indígenas da etnia Apurinã, que vivem ao redor da estrada. Em um trecho de um documentário que está sendo produzido pela produtora duo2tv, gravado no local das manifestações e enviado com exclusividade ao ContilNet, as lideranças do movimento falam sobre a necessidade urgente dos asfaltamento da rodovia.

Da terra de Chico Mendes, estudante de Biologia é a vencedora do Miss Acre 2023

Ludimila Souza Pereira, de 21 anos, natural do município de Xapuri, foi coroada Miss Universo Acre na noite desta sexta-feira (9), em Rio Branco (AC). A cerimônia foi realizada nas escadarias do Palácio Rio Branco com a presença de diversas autoridades locais e do público.