Jiu-jitsu é atração na fase municipal dos Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul

O Jiu-jitsu, a arte suave, é pelo segundo ano consecutivo uma das atrações da Fase Municipal dos Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul. A modalidade não faz parte programa estudantil, mas como é muito praticada entre os cruzeirenses a gestão municipal resolve colocá-la novamente nas disputas.

26 atletas

Segundo o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (Fade), João Renato Jácome, 26 atletas em cinco categorias participaram das disputas.

“Esse é um dos objetivos da federação criar oportunidades por intermédio do esporte”, disse o presidente.

Defendeu inclusão

O diretor de esporte de Cruzeiro do Sul, Edivaldo Gomes, defendeu a inclusão da modalidade na fase Estadual dos Jogos. “A gestão do prefeito Zequinha entende as peculiaridades de Cruzeiro do Sul. A arte marcial ainda não é olímpica e também não faz parte dos Jogos Escolares, mas com essa iniciativa podemos colocar mais atletas nas competições”, afirmou o gestor.