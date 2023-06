O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta quinta-feira (29/6), as datas da edição de 2024. O festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de março.

De acordo com publicação no Instagram, o Lollapalooza ainda será no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“E já temos data para a 11ª edição do #LollaBR. Pode anotar na agenda que os dias 22, 23 e 24 de março de 2024 serão inesquecíveis. Esperamos vocês no Autódromo de Interlagos, em São Paulo”, diz o post.

Veja: