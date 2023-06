Modelo do Acre estampa Vogue Brasil de junho; Douglas Richer traz fotos exclusivas

Natural de Sena Madureira, a modelo Sheynna Gabriely Dobbins, de 17 anos, mal chegou em São Paulo e já enfrenta uma agenda agitada de subcelebridade. A modelo acreana já estampa seu primeiro editorial para a revista Vogue Brasil que está nas bancas nesta quinta-feira (8). Gabriely participou do editorial de moda do estilista manauara, Maurício Duarte.

Com ensaio para Vogue Brasil de Junho, a senamadureirense mostra seus traços indígenas e toda beleza da mulher acreana. Em seu Instagram, a modelo falou sobre ensaio na revista: “Eu não consigo nem explicar o sentimento que é, ter como meu primeiro trabalho aqui em São Paulo a Vogue, e principalmente o Maurício Duarte. Todo trabalho dele me emociona, me sinto em casa ao trabalhar com ele. Meus sinceros agradecimentos a todos envolvidos.” Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias traz cliques do ensaio liberados pela assessoria da modelo.

Gabriely também foi destaque nas passarelas, onde fez sua estreia profissional nos desfiles da São Paulo Fashion Week, em SP, o maior evento de moda do Brasil e o mais importante da América Latina, além de ser a quinta maior Semana de Moda do mundo. A modelo também desfilou no Dragão Fashion Brasil Festival, o maior festival de moda autoral da América Latina, um evento anual que reúne moda, gastronomia, música, moda, arte, empreendedorismo e criatividade em Fortaleza.