Pimenta: Bocalom acredita na volta dos que se foram e nas obras para ficar mais 4 anos no comando

Adiós

Adeus, Acre! Tião Viana se junta ao exclusivo clube de políticos que deixam o Acre quando a terra já não os satisfaz. Jorge Kalume (in memorian), Nabor Júnior, Jorge Viana, Marina Silva, Binho Marques, Sérgio Taboada (in memorian) e Marcos Afonso (in memorian). Tão logo ganham projeção, conquistam vitórias, ocupam cargos e percebem que o jogo terminou no Acre, eles vazam. Um deles disse que faria do Acre o melhor lugar do mundo para se viver. Agora é a vez do médico Tião Viana que vai lecionar na UnB (Universidade de Brasília). O Acre perde um médico brilhante, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e um político brilhante, mas de habilidade administrativa que deixou o eleitorado frustrado. Sua gestão marcou o fim da hegemonia política do PT no Estado.

Aposta

O ex-deputado Neném Almeida (Podemos) está fazendo o papel de assessor de comunicação do ex-prefeito Marcus Alexandre (sem partido), dando a entender que o ex-presidente da Aleac, Ney Amorim está fora do páreo. Por dois domingos em seguida Neném postou em suas redes sociais encontros festivos com o ex-prefeito e seu grupo de amigos da Cadeia Velha e da AABB (Associação Atlético Banco do Brasil), onde o ex-bancário tem parte de sua base eleitoral. “Tivemos a honra de receber a visita do Marcus Alexandre, que aproveitou para pegar seu uniforme da Copa Ouro 2023”, comentou Neném, anunciando a abertura da competição no último domingo (18), na AABB.

Arara azul

O ex-prefeito Marcus Alexandre, porém, reserva seu Instagram para confrontar o prefeito Tião Bocalom e sua preferência pelo azul nos prédios públicos. “Deixa eu ver se entendi direito… quer dizer que TODOS os mercados municipais vão ficar azul?!?!? Ah tá! Manutenção preventiva e corretiva é a “deixa” para pintar tudo. Será que os comerciantes foram consultados… e as pessoas que frequentam os mercados diariamente?!?!”, postou Marcus, exagerando na pontuação, bem à moda da linguagem adolescente nas redes sociais. “Aproveito para pedir para quem tiver foto… faça postagens das cores quando revitalizamos o tradicional Mercado do Bosque”, solicita Marcus, sem ser atendido.

Azul e vermelho

Quem anda apostando numa vitória fácil do ex-prefeito Marcus Alexandre não consegue ler nas entrelinhas. Carismático, trabalhador e muito eficiente naquilo que faz, sem dúvida é um candidato poderoso, mas jamais imbatível, ou não precisaria de toda esta construção de alianças ao seu redor, juntando o PSD de Petecão, o MDB, de Flaviano Melo e até o PT de Jorge Viana e Lula da Silva. Estão se aliando porque conhecem a força de Tião Bocalom, reconhecido por sua avareza com gastos públicos, mas também pela sua resiliência e objetividade desde que ousou largar a política municipal da acanhada Acrelândia para conquistar a capital do Acre.

Na manga

O prefeito Tião Bocalom, por sua vez, está abrindo o cofre aos poucos e tem muita lenha para queimar até outubro de 2024, quando todos os buracos estiverem tapados e a cidade colorida de azul. São cerca de R$ 500 milhões na poupança municipal e outro tanto de emendas parlamentares e convênios, ou seja, algo em torno de R$ 1 bilhão para investimentos em obras para tornar “um brinco” a cidade e a zona rural.

Não saio

Em entrevista ao jornalista Tião Maia, do ContilNet, Tião Bocalom se mostrou convicto de que, com o trabalho que vai executar em mais de um ano que ainda lhe resta de mandato, reverterá qualquer indisposição dentro do PP e se habilitará para ser o candidato a prefeito da sigla, em 2024, embora o governador Gladson Cameli tenha dito que seu secretário de Governo, Alysson Bestene, é o seu candidato favorito. “Ainda falta um ano para a campanha e, no momento, estou mesmo preocupado em trabalhar. Mas não há nada decidido nem discutido quanto a partido e isso não me preocupa porque o que quero mesmo é continuar trabalhando. A minha reeleição vai se dar pelo trabalho que estamos realizando”, argumenta Bocalom.

Buracos

Questionados sobre os buracos, defeito mais visível e criticado de sua administração, Bocalom respondeu com a maior tranquilidade. “Não é só buraco tapado que ganha eleição. Se ganha eleição cuidando de ramais, de creche, da Educação, resolvendo o problema dos médicos e do que estamos fazendo na Saúde. Então, eu digo: não é só a operação tapa-buraco na cidade que vai nos habilitar para a reeleição. Temos problemas como o da água, que vamos resolver. Isso tudo nos encaminhará para uma reeleição tranquila. Os buracos na cidade são apenas um dos problemas que temos mais de um ano para resolver.

À direita

A julgar pelos argumentos, Tião Bocalom tem claro em seu pensamento que são os adversários, e não ele, que precisam estabelecer alianças. Mas, por via das dúvidas, o prefeito terá uma alternativa de parceria com uma chapa puro sangue de direita que está sendo articulada entre os senadores Márcio Bittar e Alan Rick (União) e o secretário de Governo, Alysson Bestene. A ideia é unir partidos como PL e União Brasil, em uma mesma coligação do Progressistas, para enfrentar Marcus Alexandre e o grupo com o qual poderá se aliar.

Obras ocultas

A autoconfiança do prefeito Tião Bocalom – “é claro que vão me apoiar”, diz ele sobre tendência do governador Gladson e da vice Mailza – é fundamentada pelas obras que está realizando onde ninguém vê, como o programa “Ramais da Dignidade”. Na última sexta-feira (16), o prefeito foi à zona rural com o secretário Eracides Caetano, da Secretaria Municipal de Agricultura, (Seagro), além de outros assessores da área da produção, para ver como está ficando cinturão verde da capital, neste momento recebendo investimentos de R$ 25 milhões na recuperação de 1.500 km de ramais que beneficiam 40 mil famílias. Dinheiro da poupança municipal.

Campanha

Só quem anda pela zona rural percebe a intensidade da administração Bocalom neste início de verão. Parece mesmo uma campanha, não eleitoral, mas no sentido estrito da palavra, uma ação de enfrentamento, de guerra, envolvendo logística de transporte e armamentos. São três equipes envolvendo 100 soldados, armados com mais de 70 máquinas pesadas, trabalhando todos os dias, inclusive em feriados, dias santos e finais de semana, visando aproveitar a estiagem.

Arsenal

As máquinas – tratores de esteira, retroescavadeiras, patrols, rolo-compressores, caçamba e caminhões, fazem parte do maquinário da Prefeitura e da iniciativa privada, sob regime de aluguel. Os serviços são de drenagem, raspagem, piçarramento e construção de pontes. Bocalom fiscaliza as obras feito um general, passeando pelos canteiros de obras e conferindo o avanço e a qualidade do trabalho das tropas.

Durabilidade

“Estamos trabalhando com resto de obra, o chamado bota-fora que inclui asfalto, pedra e piçarras”, disse Bocalom. “Nossa preocupação é em fazermos obras de qualidade que dê trafegabilidade de inverno a verão, para que o produtor possa escoar sua produção com segurança”, acrescentou o prefeito. A diretora de ramais da Seagro, Bruna Barreto explicou que mais de 50 ramais serão atendidos pelo programa com o objetivo de melhorar a vida do homem do campo.

Qualidade

“Nunca deixamos de trabalhar nos ramais, nem mesmo no período invernoso onde trabalhamos de forma paliativa. Agora, com a chegada do verão, todas as equipes foram reforçadas para que pudéssemos entrar com força total para que possamos alcançar a nossa meta, que é melhorar cada dia mais os ramais de Rio Branco”, disse o secretário Eracides Caetano. A ordem do prefeito é para que consigamos fazer ramais de qualidade. Ainda não teremos asfalto, mas queremos deixar o mais próximo possível de uma boa qualidade. É claro que, em alguns trechos, durante o inverno, vai haver pontos críticos, mas estaremos atentos para consertarmos o que for necessário”, ponderou.

Fronteiras

Presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Sergio Petecão recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (20), a visita do general Rogério Cetrim, diretor de Obras de Cooperação do Exército Brasileiro. “Tratamos da obra de construção do aeroporto de Santa Rosa do Purus, que já recebeu recursos de emendas de minha autoria, e discutimos a locação de mais recursos para 2024. Aproveitei a ocasião e lembrei a ele de um pedido que eu tinha feito ao comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, para a instalação de um pelotão do Exército no município do Jordão”, destacou Petecão.

Na água

Também na terça-feira (20), Petecão recebeu o vice-almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, comandante do 9º Distrito Naval e de sua assessoria de relações institucionais. O oficial fez ao senador uma demonstração da atuação da Marinha do Brasil na área de comando do 9º Distrito, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia e uma malha hidroviária com 22.000 km de extensão, onde trafegam cerca de 35.000 embarcações, fazendo as operações de segurança do tráfego e assistência médico-hospitalar às populações ribeirinhas. “Tratamos, também, da alocação de emendas de minha autoria, para ajudar na continuidade das ações do Navio Hospital Dr. Montenegro que, anualmente, presta atendimento à população do Juruá, que considero imprescindível. Outro assunto tratado foi a possibilidade de transferência da Agência Fluvial da Marinha do Brasil de Boca do Acre, no Amazonas, para a capital Rio Branco, no Acre”, anunciou Petecão.