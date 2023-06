Seletiva para Rainha do Rodeio da Expoacre 2023 acontece nesta quarta-feira; veja detalhes

Sugestões: [email protected]

NIVER SAMARAH

A advogada Samarah Motta comemorou ao lado do esposo Jacob Melo, prima Layla Mayra e amigos a chegada da sua nova idade em clima de festa junina em sua maison na região dos lagos em Brasília onde reside atualmente. A coluna deseja os parabéns a essa lindona!

VIVA AO JOÃO PAULO

No domingo 25 de junho quem trocou de idade foi o Diretor da Fundhacre , João Paulo Silva ganhando várias felicitações dos amigos, familiares. Parabéns!

INAUGURAÇÃO

Já em mãos desta colunista o convite para inauguração do Império do Coco que acontece no dia 1° de julho a partir das 10h no Via Verde Shopping.

ARRAIAL

No sábado (24) aconteceu o arraial de São João dos amigos na chácara do deputado Afonso. Tudo estava lindo e os quitutes deliciosos! Na foto Karen Silva, deputado Wendy Lima sua esposa Anailce silva, deputado Marcus Cavalcante e sua esposa Misslane Cordeiro, esta colunista, o deputado Gene Diniz e sua esposa Érica Araújo.

ME LEVA PARA O PAGODE

Já é sábado 1º de julho o Me leva pro pagode com Anderson Leonardo do grupo Molejo. O show será na área climatizada da AABB com uma grande estrutura com camarotes e palco 360º.

Informações: 68 99944-6092 / 99905/2226

VIA EXPRESSA

Dia 8 de julho acontece a festa Via Expressa Connection no Gran Reserva com os melhores flashback tocadas pelos djs, Renan Bigy, Elves Araruna e Jean Ney.

Ingressos: 99939-3200

RASOVI, TUDO EM MOVEIS PLANEJADOS

Pensando e fazer o tão sonhado moveis planejados? Anota essa dica: na Rasovi você faz o seu móvel do seu jeito com qualidade e entrega no prazo.

Mais informações: 68 99601-0932/ 99901-0220

RAINHA DO RODEIO

Logo mais as 18h30 acontece a seletiva que define as finalistas para o concurso Rainha do Rodeio da Expoacre 2023 no Teatro Hélio Melo. A grande final acontece no dia 23 de julho em frente ao Palácio Rio Branco.