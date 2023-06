Serão disputadas nesta quinta, 29, a partir das 8 horas, no ginásio Álvaro Dantas, as semifinais do futsal no ginásio Álvaro Dantas. Não existem favoritos nos duelos e a meta é seguir sonhando com a disputa na fase nacional da competição.

Sub-17 feminino

Lourival Pinho x Dom Pedro II

Glória Perez x José Rodrigues Leite

Sub-14 masculino

ABC x Diogo Feijó

Colégio Acreano x Meta

Sub-17 masculino

Padre Martinello x Raimunda Pará

Alcimar Leitão x Colégio Acreano