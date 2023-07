Curso de arbitragem de Artes Maciais é realizado no Acre em julho; veja detalhes

Sugestões: [email protected]

Curso de arbitragem de Artes Maciais é realizado em Rio Branco nos dias 22 e 23 de julho

NIVER CLAUDIA PORTO

A empresária Claudia Porto trocou de idade no dia 06 de julho comemorando a data em uma festa intimista com a família e amigos no sábado, 08 de julho em sua maison.

Claudia com o esposo Nonato Lima

Aniversariante ladeada pela filha Charyelly Porto

Claudia ganhando o carinho da filha Chandryelly Porto

A empresária ganhando abraço do filho Shumacher

Claudia com a irmã Janaína

ESTETIC FACE

VIVAS A CLAU

A bela Clau Leonardo comemorou a chegada do novo ciclo em Barcelona. Parabéns!

CURSO DE ARBITRAGEM

O Centro de Treinamento de Artes Maciais CT PITIBULL realiza neste sábado (22), e domingo (23), o curso de arbitragem de Sanda (boxe chinês) ministrado pelo mestre Marcus Vinicius.

Essa formação tem como objetivo capacitar novos árbitros a fim de ajudar nos eventos municipais e estaduais.

NIVER ZÁYRA

A irradiante e alegre Zayra Ayache deu mais uma volta ao redor do sol no dia 13 de julho ganhando vários carinhos de amigos e familiares. Parabéns lindona!

NIVER JANAYRA

No sábado 15 o dia foi todo da nutricionista Janayra Miriã, minha sobrinha querida. A tia deseja tudo de melhor!

DIA DOS PAIS

O Espaço Sylvia Montenegro prepara aquela festa de dia dos Pais especial. Corra para não deixar de presentear seu herói com um belo almoço.

ELANCE MATRIMONIAL

A empresária Rose Montilha e Walter Montilha sobem ao altar no dia 26 de julho em cerimonia no Espaço A.

PRIMEIRA EDIÇÃO DO BEAUTY NIGTH, DO BOTICÁRIO

Quando se fala em beleza é claro que lembramos do Boticário! E que tal uma noite de beleza com tudo que você gosta? Música, muitos sorteios, espaços instagramáveis para renovar suas fotos, aquele buffet delicioso do Terra Verde Hotel e mimos do Boticário para todas as participantes. Assim será o evento Beauty Night, realizado pelo Boticário, no dia 21 de julho (sexta-feira), no Terra Verde Hotel, às 19h, com a participação especial do consultor expert da linha Match, Ricardo dos Anjos, que vai apresentar a nova linha Match e dar diversas dicas para sua beleza ficar ainda mais completa. O valor do ingresso pode ser revertido em produtos da linha Macth.

BAILE DO ESTILISTA LAÉLLYO MESQUITA

O colunista Douglas Richer fez a cobertura completa do Baile do influenciador e estilista piauiense Laéllyo Mesquita, mais conhecido como “o mago das T -shirts”. Douglas deu um show de cobertura, parabéns!

NIVER NONATO VIANNA

Vivas ao colunista social Nonato Viana que comemorou a chegada da nova data ontem (18) em um belo café da manhã no hotel Amazônia.

