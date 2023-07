Inauguração da Lavô Rio Branco, casamento e shows; veja na coluna de Luiz Theodoro

O casamento do ano

Dia 14 de julho estou embarcando para São Paulo para prestigiar o casamento dos amigos Bruno Gamilaki Dal Poz e Mariana Chaves Penteado com uma mega festa no belíssimo Palácio dos Cedros na capital paulista. Os preparativos estão sendo assinados pela minha querida amiga Solange Chaves que promete surpreender os convidados. Aqui alguns flashes dos noivos. Tim Tim!!!!

Super querida na cidade, minha amiga Verônica Padrão está com a agenda cheia no mês de julho. Dia 2, faz show no Arraial Cultural da Fundação Elias Mansour, com a banda Pimenta de Cheiro. Dia 6, faz particiapçao especial no show Kellen ancestralidades na Confraria Gastrobar e, no final de julho, faz show no Quintal do Geléia cantando os sucessos de Mercedes Sosa.

Flashes da inauguração da Lavô Rio Branco pilotada pelos amigos Mara e Guilherme que vem com um diferencial para você lavar suas roupas com muita qualidade no atendimento. Vá conferir no Posto Leblon.