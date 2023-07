Em uma sociedade falocêntrica, muita gente credita à penetração o título de suprassumo do sexo. Contudo, uma pesquisa confirmou o que muita gente já desconfiava: mulheres se excitam mais com sexo oral e outras carícias do que com o “entra e sai” do pênis.

Segundo um levantamento feito pela Miess Sex Shop, 40,5% das pessoas afirmam que as brincadeiras realizadas antes da penetração é o momento em que se sentem mais excitadas. Segundo o terapeuta sexual André Almeida, isso acontece por conta da diferença dos processos de excitação de homens e mulheres. Para algumas teorias da psicologia evolucionista, enquanto os homens tendem a ser mais visuais, as mulheres tendem a ser mais sensoriais. Esse comportamento tem reflexo até mesmo no consumo de pornografia. Afinal, uma vez que o pornô hétero é feito para atender às preferências masculinas, as mulheres, por vezes, consomem mais pornô lésbico, independentemente de suas orientações. “Normalmente, o pornô lésbico traz comportamentos mais atrativos para mulheres, ou seja, mais pegada e menos penetração. E é importante entender que isso não tem nada a ver com orientação, mas sim com o que é mostrado como repertório de prazer naquelas cenas”, afirma.