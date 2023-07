São Francisco é derrotado pelo Princesa do Solimões no Florestão

O São Francisco segue com a péssima campanha no Campeonato Brasileiro da Série D. Os Católicos foram derrotados pelo Princesa do Solimões, do Amazonas, por 3 a 0 na tarde deste domingo, 16, no Florestão, e o resultado mantém a equipe de Manacapuru com chances de classificação. Bombado, Juninho e Max anotaram para o Tubarão.

Falta de organização

O técnico Everton Lima escalou o lateral Matheus Damasceno e o atacante Daniego para enfrentar o Princesa do Solimões, mas os atletas não entraram em campo. Matheus Damasceno tem uma lesão no joelho e o contrato do atacante Daniego teve o contrato encerrado e o treinador não foi comunicado pelos dirigentes.

Protegido do presidente

Everton Lima foi obrigado pelo presidente Bismack Luiz a escalar, como titular, o atacante Ipixuna. O “atleta” trabalha nos serviços gerais do São Francisco e jogou somente os primeiros 45 minutos da partida.

Último confronto

O São Francisco fecha a participação no torneio nacional contra o São Raimundo, em Boa Vista, Roraima, no próximo sábado, 22.

Outros resultados

Nacional 2 x 1 Tuna Luso

Águia 6 x 1 São Raimundo

Trem 0 x 1 Humaitá

Classificação

1º Nacional/AM 27 Pts

2º Tuna Luso/PA 25 Pts

3º Águia/PA 23 Pts

4º Humaitá/AC 18 Pts

5º Princesa do Solimões/AM 18 Pts

6º São Raimundo/RR 15 Pts

7º São Francisco/AC 9 Pts

8º Trem/AP 8 Pts