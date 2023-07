VÍDEO: Bar do Papagaio, um dos mais tradicionais do Acre, vai mudar de nome; entenda

Há quase 5 décadas no bairro da Habitasa, bem no centro de Rio Branco, um dos bares de rua mais tradicionais da capital, o Bar do Papagaio, vai mudar de nome ainda esse mês.

O ContilNet foi até o bar para saber os motivos da mudança de nome. Acontece que o primeiro dono do local, o Papagaio, faleceu e o bar foi vendido. A nova proprietária do butequim, por ordem da Secretaria de Segurança Pública, vai precisar mudar o nome. O local agora vai se chamar “Bar da Maria”.

Não importa qual o nome do bar, o que vale é que a cerveja mais gelada de Rio Branco vai continuar por aqui. E o local vai continuar sendo ponto de encontro entre amigos de longa data.

