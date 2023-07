VÍDEO: Em entrevista, Rainha da Expoacre revela que perdeu 20kg para disputar o concurso

A Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Blenda Furtado Martins, de 23 anos, moradora do bairro Geraldo Fleming fez uma visita na sede do portal ContilNet na tarde desta sexta-feira (28), para uma entrevista exclusiva com o jornalista Douglas Richer.

Coroada Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, no último domingo (23), a Nail designer abriu o jogo sobre sua trajetória de vida, e os desafios para conquistar o tão sonhado título de beleza.

Questionada sobre como surgiu o desejo de ingressar no mundo country, a Rainha revelou que desde muito pequena, acordava cedo, às vezes nem dormia ansiosa para ver a cavalgada passar, pois morava na Via Chico Mendes, onde passa a cavalgada. Depois dos 14 anos quando o pai fazia comitiva da família começou a participar da cavalgada e sempre se encantava com tudo.

Lohana foi eleita Princesa da Expoacre no ano de 2022, e não se conformou com o resultado do concurso e busca chegar no seu desejado título, a Rainha. Mais para isso, uma nova versão foi focada em sua vida. A Rainha da Expoacre revelou que encarou a balança e ‘abandonou’ 20kg, focada no seu retorno ao concurso.

Aproveite e siga Lohana no Instagram, clique AQUI! Veja a entrevista na íntegra: