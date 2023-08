Coluna da Kelly Key traz detalhes da chegada de Marcus Alexandre e novos filiados ao MDB; confira

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

NIVER VIVI

Dia 21 de agosto, Viviani Maia comemora mais uma volta ao redor do sol. A loira já está a todo vapor nos preparativos da sua festa de aniversário que acontece dia 19 em sua maison.

ESTETIC FACE DIA DOS PAIS

Aproveita a promoção de dia dos pais da Estetic Face para presentear o seu papai com algo que ele vai amar pagando pouco!

Botox total

10x de R$94,90 (03 regiões)

Botox power

10x de R$ 109,90 (até 07 regiões)

Contato: 2102-6493

AGORA É MDB

Ontem, terça-feira (08), aconteceu em Brasília a filiação do ex prefeito Marcus Alexandre ao MDB. Vários Mdbistas deram boas vindas ao novo filiado. Dentre os políticos, a deputada Antonia Sales, que enfatizou: “Somos mais fortes e podemos chegar mais longe, quando agregamos gente do bem para somar em nossa caminhada”.

DESPEDIDA

A jornalista e médica Débora Taumaturgo já está arrumando as malas e ganhando varias despedidas. Débora Zarpa sábado (12) para Brasília para participar de um curso e, em seguida, segue para o Pará, sua nova moradia.

NIVER DOUGLAS RICHER

O colunista Douglas Richer foi o aniversariante de sábado (05) ganhando festa de aniversário no estúdio do ContilNet na Expoacre. Parabéns, amigo!

DIA DOS PAIS

O Espaço Sylvia Montenegro prepara neste domingo (13) aquela festa de dia dos Pais especial. Corra para não deixar de presentear seu herói com um belo almoço.

MUNDO FITNESS

Agora não tem mais desculpas para você entrar em forma e ganhar qualidade de vida. Se você tem 40 ou mais, problemas no joelho ou coluna, faça academia com acompanhamento profissional qualificado na Mundo Fitness, e , o melhor, ganhando 10% de desconto com o cupom:KELLY10.

Mais informações: 68 99209-2020

VIVA A ANANDA

Dia 26 de julho o dia foi da bela Ananda Lorena, que comemorou a chegada dos seus 30 anos em Porto Velho, onde reside. Parabéns!

WORKSHOP DE SANDA

Dia 19 de agosto, às 17h, acontece o 1º Workshop de SANDA (Boxe chinês), com o técnico da seleção brasileira e mestre em Sanda, Antônio Silva, no CT Pitibull, totalmente gratuito.

TREINANDO FUTUROS CAMPEÕES

O CT Pitibull está com o projeto social “Treinando Futuros Campeões”, com aulas gratuitas de boxe chinês a pessoas de baixa renda. Faça parte da família Pitibull!

Mais informações: 68 99928-2106

LANÇAMENTO

No dia 25 de julho a empresária Zayra Ayache recebeu amigos em sua Ótica Moderna para o lançamento da coleção “Elas”, que conta sua trajetória de vida.

ODONTOLOGIA ESTÉTICA

Quer ter um lindo sorriso?! Dra. Chris Sousa é o nome certo! Faça já seu agendamento.

Contato: 68 99955-1757

INAUGURAÇÃO

Em mãos desta colunista, o convite para inauguração da Audera SPA e Beleza, que acontece amanhã (10).

KALEB MATERIAIS DE CONTRUÇÃO