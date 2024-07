Rondônia decola e se torna referência nacional em desenvolvimento e progresso

Rondônia ganhou destaque no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Desde 2018, o estado vem aplicando uma política de desenvolvimento, com foco no atendimento às empresas e empreendedores locais, capacitação profissional, liberação de crédito, atração de novas indústrias, desenvolvimento de infraestrutura e promoção das potencialidades rondonienses, com vistas a novos mercados.

Esse movimento tem surtido efeitos significativos, que são elencados por órgãos nacionais de monitoramentos setoriais e de comportamentos sociais. Um dos primeiros passos do estado neste sentido foi o municipalismo.

Investir em infraestrutura de todos os municípios deu a Rondônia novas perspectivas de desenvolvimento, ampliando a variedade econômica e fortalecendo novas linhas de mercado como, por exemplo, o turismo voltado à natureza e suas possibilidades, que atrai visitantes do Brasil e do mundo.

A infraestrutura urbana transformou a realidade dos municípios, criou postos de trabalho, melhorou os valores imobiliários; elevando a qualidade de vida das pessoas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem constatado os saltos de qualidade em Rondônia desde 2022, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). O instituto diz que Rondônia tem as menores taxas de desemprego em todo o Brasil, reconhecendo a força e disposição do rondoniense, com foco no desenvolvimento.

Essa pegada trabalhista tem atraído novas empresas para o estado. A Junta Comercial de Rondônia (Jucer) concluiu um levantamento que mostra um aumento de 3% no número de novas empresas criadas no estado, no primeiro semestre do ano. Os dados da Jucer são comparados com o mesmo período em relação a 2023.

PRODUTOS RONDONIENSES

Ao passo em que o governo do estado investe pesado em capacitação profissional para atender e melhorar o mercado interno, os produtos rondonienses a cada dia se consolidam como mola propulsora da economia. Seguindo a tendência nacional, os produtos rondonienses têm importância para a tabela de exportação brasileira, registrando qualidade acima da média, somada a bons níveis de preservação ambiental e volume de produção. O estado é líder da região Norte em produção de carne bovina, além de contribuir em muito para o volume de soja e milho exportados para todos os países do globo.

Rondônia também tem registrado aumento na produção de leite e seus derivados, atendendo mercados brasileiros importantes, além de entregar às pessoas café de qualidade, açaí, carnes variadas e amêndoa de cacau que já é utilizada na produção de chocolates finos.

Conforme sabido por todo o mercado nacional, os produtos agrícolas e minerais, a exemplo da soja e minério de ferro, ampliaram suas participações na robustez da musculatura nacional, alavancando a economia interna e registrando liderança em volume de exportação, superando, inclusive, a participação da indústria nesta conta.

Texto e fotos: Assessoria