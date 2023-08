Coluna Douglas Richer: influencer Rogeria Rocha elege os 5 homens mais bonitos de Feijó

No último final de semana, durante o aguardado Festival de Praia e Açaí na pitoresca cidade de Feijó, localizada no coração do Acre, a renomada influenciadora acreana Rogeria Rocha trouxe um toque de entusiasmo e charme ao evento. A pedido da coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, Rogeria emprestou seu olhar aguçado e senso de estilo para eleger os cinco homens mais atraentes que compõem o cenário da cidade.

Com seu sorriso cativante e personalidade magnética, Rogeria Rocha não apenas inspira tendências, mas também desvenda um novo ângulo do entretenimento na região. Sua seleção dos homens mais bonitos de Feijó gerou grande expectativa entre seus seguidores virtuais, ansiosos para conhecer as escolhas feitas pela influenciadora.

A lista tão aguardada, divulgada nesta terça-feira (22), deixou muitos curiosos intrigados e empolgados com os resultados. A comunidade local vai ter a oportunidade de ver os rostos elegantes que atraíram a atenção de Rogeria Rocha, bem como apreciar a visão única que ela trouxe para essa busca pelo charme e beleza na cidade.

Essa iniciativa não apenas ofereceu uma pitada de diversão e entretenimento, mas também permitiu que os homens destacados recebessem um momento de reconhecimento por sua aparência e estilo distintos. O evento também proporcionou um ambiente de celebração e descontração, onde a energia vibrante do Festival de Praia e Açaí se mesclou com a elegância e opiniões influentes de Rogeria Rocha.

No final das contas, a ação de Rogeria Rocha de eleger os cinco homens mais bonitos de Feijó durante o Festival de Praia e Açaí não apenas adicionou um toque de glamour ao evento, mas também exemplificou a influência positiva e a capacidade de unir a comunidade em torno de algo divertido e inspirador. O legado dessa seleção certamente perdurará, inspirando outros eventos sociais e mostrando como o entretenimento pode ser uma ponte para a celebração da beleza local.

Conheça os ‘Cinco homens mais bonitos de Feijó’ por Rogeria Rocha: