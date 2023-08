Concursos Acre: confira todas as oportunidades

Os concursos Acre estão a todo vapor! O governo já se manifestou sobre a possibilidade de lançamento de novos editais. São muitas oportunidades distribuídas entre os municípios do Estado. A remuneração pode chegar até R$ 30 mil.

Concursos Acre: edital publicado

Tribunal de Justiça do Estado do Acre – AC

O concurso TJ AC Cartórios para o Tribunal de Justiça do Estado do Acre está ofertando 14 para provimento. As inscrições serão aceitas no período entre 14h do dia 21 de agosto e 14h do dia 20 de setembro de 2023.

concurso TJ AC Cartórios Tribunal de Justiça do Estado do Acre Situação Atual edital publicado Banca organizadora Instituto Consulplan Cargos Atividade cartorária Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica e outras Lotação Estado do Acre Número de vagas 14 vagas Remuneração A definir Inscrições 21/08/23 a 20/09/23 Taxa de inscrição R$ 450,00 Data da prova objetiva 19/11/2023 Clique aqui para ver o edital do concurso TJ AC Cartórios

Concursos Acre: banca definida

Secretaria de Fazenda do Estado do Acre – AC

O concurso público da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre será organizado pela banca Cebraspe. Serão ofertadas vagas para cargos de nível médio e superior.

Concurso Sefaz Acre Secretaria de Estado de Fazenda do Acre Situação atual Banca definida Banca organizadora Cebraspe Cargos A definir Escolaridade Nível Superior Carreiras Fiscal Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 30 mil Concursos Acre: Clique aqui para ver o último edital.

Concursos Acre: Comissão formada

Ministério Público do Estado do Acre

O Ministério Público do Estado do Acre pode publicar edital de concurso público em 2023. O certame já possui comissão formada.

Concurso MP AC Ministério Público do Estado do Acre Situação atual Comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Analista e Técnico Ministerial Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Funções essenciais à justiça Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração até R$ 6 mil Concursos Acre: Clique para ver o último edital

Controladoria Geral do Estado do Acre -AC

Está formada a comissão para o 1º Concurso Público da Controladoria Geral do Estado do Acre. O edital ofertará vagas para carreiras de Auditor e Técnico de Controle Interno.

Concurso CGE AC Controladoria-Geral do Estado do Acre – AC Situação atual comissão formada Banca organizadora a definir Cargos Auditor e Técnico Escolaridade a definir Carreiras controle Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração a definir

Polícia Civil do Estado do Acre – AC

O concurso da Polícia Civil do Acre já possui comissão formada. O edital pode ofertar vagas de nível superior para a carreira policial.

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre Situação atual Comissão Formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Nível superior Carreiras Segurança Pública Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração até R$ 15 mil Concursos Acre: Clique aqui para ver o último edital

Tribunal de Justiça do Estado do Acre – AC

Está formada a comissão do próximo concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Vagas de níveis médio e superior.

Concurso TJ Acre Tribunal de Justiça do Estado do Acre – AC Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Técnico e analista judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Tribunais Lotação Acre – SC Número de vagas A definir Remuneração Até R$ 7 mil Clique aqui para ver o último edital

Câmara de Rio Branco AC

O Concurso Câmara de Rio Branco AC constituiu comissão responsável pela coordenação da realização do concurso público para provimento de cargos efetivos.

Concurso Câmara de Rio Branco AC Situação atual Comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração Até R$ 11 mil Concursos Acre: Clique aqui para ver último edital

Concursos Acre: Previstos

Departamento Estadual de Trânsito do Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre pode publicar edital de concurso público em 2023. A expectativa é que o edital oferte 100 vagas de níveis médio e superior.

Concurso Detran AC Departamento Estadual de Trânsito do Acre Situação atual anunciado Banca organizadora a definir Cargos Diversos Escolaridade Médio e Superior Carreiras Segurança Pública Lotação Acre – AC Número de vagas 100 vagas Remuneração a definir

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre manifestou interesse em participar do concurso unificado TSE/TREs. O edital deve ofertar vagas para técnico e para Analista.

Concurso TRE Acre Tribunal Regional Eleitora do Acre Situação atual Previsto Banca organizadora a definir Cargos Analista e Técnico Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Tribunais/diversas Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 13 mil Concursos Acre: Confira o Link do último edital

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre pode publicar edital de concurso público em breve. O certame está em fase de planejamento.

Concurso IFAC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – AC Situação atual Previsto Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Níveis médio, técnico e superior Carreiras Educação Lotação Acre – AC Número de vagas 135 cargos vagos Remuneração Até R$ 8 mil Clique aqui para ver o último edital TAE

Clique aqui para ver o último edital Professor

Concursos Acre: em andamento

Polícia Militar do Estado do Acre

O concurso da Polícia Militar do Estado do Acre está com edital publicado e oferta 36 vagas de nível superior. As provas estão marcadas para o dia 03 de setembro de 2023.

Concurso PM AC Polícia Militar do Estado do Acre Situação Atual Edital publicado Banca organizadora FGV Cargos Oficial Combatente Escolaridade Nível superior Carreiras Segurança Pública Lotação Acre Número de vagas 36 vagas Remuneração de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73 Inscrições 30/05/2023 a 24/07/2023 Taxa de inscrição R$ 106,00 Data da prova objetiva 03/09/2023 Clique aqui para ver o edital do concurso PM AC

Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – AC

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre está com oferta de 329 vagas para cargos de nível médio e superior. As provas estão marcadas para o dia 15 de outubro.

