Luana Piovani detona Diogo Defante após pedido desculpas a Neymar

A briga de Luana Piovani com Neymar parece longe de terminar e até Diogo Defante entrou na mira da atriz. O humorista zombou da PEC sobre a privatização do litoral brasileiro e foi detonado pelo jogador de futebol. Entretanto, os dois se entenderam pouco depois e ele pediu desculpas. A situação foi o suficiente para a famosa detonar o rapaz.

“Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole”, detonou Piovani, relembrando da cirurgia feita por Defante. Ela ainda disse que o humorista “pediu desculpas a Neymar por não apoiar a privatização das praias por medo de se sentir excluído”.

Entenda a guerra de Neymar contra Piovani e Defante por PEC 3/2022

Neymar está em pé de guerra com Luana Piovani e Diogo Defante por conta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 3/2022, que dá margem à privatização de praias no Brasil. O jogador de futebol, que está afastado dos gramados por conta de uma grave lesão, foi criticado pelos famosos e não se calou, partindo para o ataque.

O atleta é sócio de um empreendimento no litoral nordestino, que pode ser beneficiado caso a PEC nº 3/2022, que dá margem à privatização de praias em nosso país seja aprovada.

O empreendimento é da incorporadora Due. As obras são feitas entre os litorais Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas, com 28 imóveis de alto padrão. O faturamento pode chegar a R$ 7,5 bilhões.

E foram os altos valores que devem ter provocado a reação de Neymar. Em um primeiro momento, Luana Piovani falou direto do jogador e disse que seu sonho era que seus filhos o esquecessem e que ele não deveria ser considerado ídolo.

1º Round

A notícia de que Neymar está apoiando uma proposta para privatizar as praias brasileiras, que seriam consideradas “o Caribe” do país, tirou Luana Piovani do sério. A atriz soltou o verbo nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (30/5) e detonou o atleta.

“É de cair o c* da b*nda mesmo. Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser, ganância de m*rda”, disparou ela.

Luana explicou o motivo de sua revolta: “Eu quero lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. É, senhoras e senhores, 2024 e a gente já chegou nesse lugar: a gente tem que votar, tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadã no Brasil? É isso que eu tô querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar para não privatizar praias”, disse.

Em seguida, ela voltou a falar sobre o apoio de Neymar: “E vem esse ignóbil, esse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Mas como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que me parece? Quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápse, fosse ao chão”, pontuou, antes de questionar:

“Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau-caráter? Porque são muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando para gente lembrar quanta m*rda grave esse garoto [fazendo aspa com o dedo], que de garoto não tem p*rra nenhuma, já fez”, garantiu.

Logo depois, Luana Piovani aconselhou seus fãs: “Raciocina: cada vez que você for dar like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha pela memória, pensa. Você queria que sua filha casasse com ele? Queria que a sua filha tivesse um filho com ele?”, quis saber.

2º Round

Nessa quinta-feira (30/1), Neymar rebateu as críticas. Nervoso, ele disparou ofensas contra a atriz e ressaltou: “Cansado de ficar escutando um monte de merda”.

“Rapaziada, abriu a porta do hospício e soltou uma louca que não tira meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela tava, vai atrás dela. Acho que ela quer alguma coisa comigo. Quer ser famosa? O tempo já foi. Tem que enfiar um sapato na sua boca”, disse o jogador.

Ele seguiu irritado e atacando Piovani. “Quer falar do meu caráter? Sabe nem de onde eu vim. Quer falar dos meus filhos, nunca falei dos seus filhos. Você não pode falar das minhas crias, te passo o telefone das mães dos meus filhos. Casando de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei”, concluiu Neymar.

Até Oruam falou mal da atriz, a chamou de velha e convocou seus seguidores a xingarem Piovani no Instagram.

Versus Diogo Defante

O humorista aproveitou o Twitter para falar mal da PEC, mas não citou o nome de Neymar. O atleta, entretanto, se irritou com a possível indireta e o detonou no Instagram, publicando foto e vídeo ao lado do rapaz.

“Privatiza a cabeça do meu pau”, escreveu Defante na rede do X. A resposta do atleta veio de maneira explosiva:

“Cuidado para quem você abre a porta de sua casa, esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levassem ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope… fanfarrão otário”, disparou.

Veja o post que fez Neymar se irritar com Diogo Defante

privatiza a cabeça do meu pau — Diogo Defante (@defantediogo) May 31, 2024

Neymar vai processar Luana Piovani após treta na web: entenda

Neymar Jr. decidiu processar Luana Piovani após a intensa troca de ofensas entre eles na web, após a atriz acusar o jogador de apoiar um projeto de lei que pode privatizar áreas da União no litoral.

O jurídico do atacante já iniciou os trâmites para ingressar com ação. Em nota enviada à folha de S. Paulo, a equipe do craque do Al-Hilal confirmou que vai levar o caso para a esfera judicial.

“O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado”, diz.