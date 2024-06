Equipe atualiza estado de saúde de MC Brinquedo após acidente

Nesta segunda-feira (3/6), a equipe de MC Brinquedo atualizou o estado de saúde do artista, após um acidente de carro na última sexta-feira (31/5), numa avenida de São Paulo. Ele estava acompanhado de um DJ e um produtor, quando o incidente aconteceu. “Encontra-se estável”, informaram.

“Gostaríamos de informar a todos os fãs, seguidores e contratantes que o MC Brinquedo está se recuperando e encontra-se estável. No entanto, ele permanecerá em observação. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e orações”, publicaram no Instagram.

Logo após passar pelo episódio, MC Brinquedo usou as redes sociais para contar que havia sobrevivido por um milagre. Num vídeo, ele desabafa numa carta aberta sobre fé e revela ter largado o vício em entorpecentes:

“Deus me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer. Pra mim, valeu todo sufoco que me deixou viver. Hoje vivi um milagre de Deus, mas quero deixar aqui o porquê disso e quem sabe do mundo espiritual, vai entender”, explicou.

O funkeiro prosseguiu: “Eu larguei as drogas novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade. Escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus tá fazendo com meu sonho. Comecei olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha. Quero ser, verdadeiramente, verdade em todos os aspectos”.

MC Brinquedo finalizou o texto destacando que vai servir a um propósito. “Como diz na bíblia, tudo isso, um dia, vai virar livro. De vários capítulos e páginas. Eu tô vivo pra tristeza do inimigo e vivo para honra e a glória de Deus”, encerrou.