PlayStation VR2 vai funcionar no PC via Steam; veja jogos compatíveis

Atualmente o PlayStation VR2 é vendido no mercado brasileiro com opções que variam entre R$ 4.489, só com o visor e os controles, e R$ 4.799, na opção que contém o jogo Horizon Call of the Mountain. Vale reforçar que só é possível utilizá-lo no PS5 (e futuramente no PC), portanto, não funciona no PlayStation 4 (PS4), assim como não suporta jogos lançados para o primeiro PlayStation VR, exclusivo do console de geração passada. Por conta do Days of Play, evento de promoções da PlayStation, o dispositivo sai a R$ 3.699,90, em valor sugerido pela própria fabricante.