Professor Cláudio Ezequiel faz vakinha para custear tratamento de tumor, em Goiânia

A sociedade acreana tem mais um desafio de solidariedade pela frente, o professor Cláudio Ezequiel, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), vem realizando uma vaquinha virtual, visando angariar recursos para custear o seu tratamento de saúde em Goiânia, capital do estado de Goiás.

Ezequiel é um importante educador e figurinha marcada na militância política de esquerda no estado do Acre, tendo atuado junto ao Partido dos Trabalhadores durante muitos anos, hoje sendo filiado ao Partido Verde, sendo importante lembrar de seus feitos em ambas as áreas.

Ezequiel enfrenta um tumor na coluna. Como sua família tem um histórico de câncer (perdeu um irmão para a doença), seus amigos e familiares têm pressa em arrecadar os recursos para os procedimentos médicos em Goiânia.

“A gente sabe que o salário de professor não é lá essas coisas”, disse a professora aposentada Zeli Calixto, amiga de Ezequiel. “Quanto mais quando se trata de despesas com tratamento de saúde. Temos a obrigação moral de ajudar o Cláudio Ezequiel”, acrescentou a professora.