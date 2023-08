Empresa brasileira de frango voltada para crianças alcança acreanos na Expoacre

A franquia Chicken Go, que trabalha com frangos no pote e voltada para crianças, nasceu em 2021 e participou da Expoacre 2023 no Galpão do Sebrae, no Balcão de Oportunidade de Negócios.

Segundo Pedro Paulo Marçal, que trabalha com franquias há 20 anos e comanda o grupo que a Chicken Go faz parte, o objetivo da empresa que serve frango frito no pote, é atingir todos os públicos, desde as crianças, visto que o frango não é apimentado, como na maioria das outras franquias de frango.

“A história se deu pois eu tenho dois filhos e a dificuldade da criança comer, a gente sente. A gente encontrou no frango o caminho da alegria para a refeição deles. Por eu já ter rodado em muitos lugares, eu provava frangos e me apaixonei por isso. Então pensei em trazer para a Chicken Go uma experiência única, saborosa, de custo baixo e tempero básico”, explicou.

Marçal foi diretor da Associação Brasileira de Franquias e com isso, conseguiu fazer trocas de experiências em todo o Brasil. “Com isso, eu identifiquei regiões com muitas dificuldades de expandir suas marcas. Eu escolhi o Acre e essa é a primeira feira que a Chicken Go foi exposta, pois eu queria chegar no Acre, já que eu tenho negociações em Manaus e tenho uma franquia fechada em Belém. Meu foco é expandir primeiro no Norte. É um público que merece conhecer a novidade”, disse.

A Chicken Go estava no Galpão do Sebrae e Marçal explica que levar a empresa é iniciar uma expansão. “Quero iniciar uma marca, tenho a convicção de que ela vai se tornar grande. Quero uma franquia em Rio Branco, quero dar acesso ao Acre um frango com uma experiência saborosa e quero montar uma operação que começa com R$ 15 mil no modelo delivery, com todo treinamento de atendimento e preparo da receita, com modelo padronizado da operação”, afirma.

Segundo Marçal, para ter a franquia, o empresário pode fazer um investimento de R$ 15 a R$ 30 mil, com uma boa rentabilidade mensal. “Quero trazer essa oportunidade de alcance, de um público alvo mais amplo. Quero levar essa alegria do Chicken Go para o Acre”, disse.

O galpão do Sebrae possibilitou que a Chicken Go tivesse diversas procuras para ser franqueado da marca. “Foi espetacular. Eu sabia do perfil das pessoas do Acre, eu me surpreendi com o volume de pessoas interessadas e o conhecimento sobre franquia que as pessoas têm. A feira é muito organizada e o Sebrae tem muita frente acadêmica sobre todas as operações. Ele não só abre oportunidades, como dá direcionamentos”, finaliza.

De acordo com Marçal, o Sebrae é acadêmico e um ambiente de formação de empresários e empreendedores. “Foi nele que eu encontrei um direcionamento, apesar de já ter 20 anos de franquia, foi nele que eu encontrei essas alternativas e esse bate-papo do ‘porque não buscar áreas que talvez tenham menos acessos às novidades’. Eu faço questão que as pessoas me busquem”, completou. Marçal finalizou disponibilizando o contato para retirada de dúvidas (21) 99795-1985.