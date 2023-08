Governo avança com a obra da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira

Um sonho antigo da população de Sena Madureira caminha para se tornar realidade. Trata-se da ponte sobre o rio Iaco que vai tirar definitivamente do isolamento os moradores do Segundo Distrito.

Nesta terça-feira (22), o governo do Estado, por intermédio do Deracre, lançou a primeira viga Gerber no vão central da referida ponte. Além disso, os trabalhadores do Consórcio têm atuado na fabricação dos guarda-corpos no canteiro de obras e avançam nos trabalhos no lado do Centro.

A comunidade senamadureirense aguarda ansiosamente o término da obra. “Muita gente duvidava, mas graças a Deus, a cada dia que passa a nossa esperança só aumenta. O bairro Segundo Distrito tem mais de 100 anos de existência e nunca um governante tinha olhado para nós. Somente agora, na administração do governador Gladson Cameli, esse sonho está se tornando realidade”, comentou o morador Toim Apolinário.