Homem é acusado de engravidar a filha após abusos desde os 9 anos

Um homem acusado de estuprar e engravidar a filha em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano, foi preso nesta sexta-feira (11). Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o cumprimento do mandado de prisão foi feito por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

Nas investigações, a polícia constatou que os abusos ocorriam desde que a vítima tinha nove anos. Atualmente, ela já é adulta, mas não teve a idade informada. Ainda segundo a Deam de Jequié, há dois anos, a vítima deu a luz um filho oriundo dos abusos. A criança nasceu prematura e apresenta problemas de saúde.

Logo após o caso ser descoberto, o acusado fugiu para o estado de Pernambuco. A partir de investigações conjuntas com as polícias civis de Arcoverde e Ibimirim, no interior pernambucano, os agentes conseguiram rastrear o acusado. Ao voltar para a cidade, o homem foi detido.