Homem é amarrado e quase linchado por população após roubar moto

Dejaimison Gabrieli dos Santos foi preso acusado de furtar uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (24), na Avenida Amazonas, na região Central de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Dejaimison estava caminhando em via pública e viu uma motocicleta modelo Biz com placa Boliviana parada na frente de uma oficina com a chave na ignição. O criminoso subiu no veículo e fugiu do local.

O proprietário da moto voltou para buscar o veículo e percebeu que havia sido vítima de um furto. Rapidamente, o dono da moto pediu ajuda aos amigos dele e começaram a procurar a motocicleta pelas principais ruas do município de Epitaciolândia.

Após uma hora e meia de procura, o veículo foi localizado na mesma Avenida Amazonas, na posse de Dejaimison. Várias pessoas começaram a agredir o acusado que, depois de apanhar, foi amarrado até a chegada da Polícia Militar.

Diante dos fatos, Dejaimison recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, para ficar à disposição da justiça.

Outro caso

Dejaimison Gabrieli dos Santos já havia sido preso no 24 de junho, após invadir uma casa e ser pego se refrescando dentro de banheira improvisada, no bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, moradores da região perceberam uma movimentação estranha na casa de um policial e foram averiguar o que estava acontecendo, e avistaram um homem desconhecido tomando banho “alegremente e contemplando a paisagem nas alturas”.

O dono da prioridade, que é um policial foi avisado e disse ter ‘ficado besta’ com que estava presenciando, devido a casa dele ter sido invadida e a caixa d’água estava servindo de banheira para Dejaimison se refrescar do calor escaldante que o Acre possui.

O policial mandou o homem descer, deu voz de prisão e conduziu o preso até a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde Dejaimison deve apenas assinar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e responder em liberdade.