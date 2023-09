Ministra Sônia Guajajara chega ao Acre nesta sexta-feira; confira agenda

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, desembarca nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, para participar do Festival Mariri Yanawawa. O evento ocorrerá na Aldeia Mutum, em Tarauacá, e marca uma importante iniciativa de valorização e reconhecimento da cultura indígena.

Guajajara desembarcará no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, onde está prevista uma entrevista coletiva com a imprensa às 11h. Durante sua estadia, Sônia Guajajara participará ativamente do Festival Mariri Yanawawa, que se estenderá até o domingo, dia 3 de setembro. O festival é conhecido por suas celebrações vibrantes, rituais tradicionais e apresentações culturais que refletem a riqueza e diversidade das comunidades indígenas do acre.