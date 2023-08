Roteirista desmente Cacau Protásio e fala de perseguição e ‘humilhações’ no ‘Vai que Cola’

emitido da equipe de roteiristas do “Vai Que Cola” no início do mês, André Gabeh desmentiu Cacau Protásio nesta sexta-feira (25) em uma rede social. Ele contou que os atores passaram a não saber quem era o autor do texto nos últimos tempos por decisão do grupo. A medida foi para protegê-lo das perseguições dos atores. Gabeh também afirmou que um dos seus roteiros foi rechaçado por Protásio.

“Os roteiros começaram a ir sem identificação para os atores, depois que um dos meus textos, ‘O Filho do Carnaval’ foi rejeitado. Ele tinha o meu nome, a minha assinatura e foi rechaçado pela atriz que agora diz que sempre recebia os roteiros sem nomes”, começou Gabeh.

Ele também contou sobre o episódio relacionado a gravação desse mesmo roteiro. “Eu estava presente no dia da gravação e um ator, que não vou citar o nome, fez uma piada comigo. Fez a brincadeira porque já me conhecia, porque nós éramos colegas. Ele não sabia que eu estava lá e como ele fez essa piada sem saber que o roteiro era meu? Ele é paranormal?”, debochou. “Será que ele deduziu que o roteiro era meu e aí fez a piada?”, completou.

Gabeh reafirmou ter sofrido assédio moral nos bastidores do “Vai Que Cola” e pediu para que Cacau Protásio comprovasse que os textos, antes daquele que desencadeou toda a confusão envolvendo roteiristas e atores, não vinham com as respectivas assinaturas. “Ela mostre então os roteiros antes do meu ‘O Filho do Carnaval’ sem a identificação do autor. Essa foi a tentativa do grupo me proteger da perseguição que estava sofrendo”, comentou.

O ex-BBB disse ainda que tem sofrido com a exposição, mas espera que a situação sirva de exemplo. “Espero que as pessoas que trabalham nos bastidores da televisão não sofram mais tantas humilhações”.

Mais cedo, Cacau postou um vídeo no Instagram para rebater comentários que vem recebendo sobre problemas nos bastidores da atração. “Acabou, não vou aceitar que venham na minha página me agredir. Não bati em ninguém, não conheço ele, não convivo, não tenho porque gostar, odiar ou amar a pessoa. [Ele] nunca foi no programa, não tínhamos relação. Uma vez ele foi no programa, ficou na plateia, entrou por trás e saiu por trás, então não é o elenco que não gosta dele”, disse a atriz.

Ela ressaltou que não tem o poder de demitir alguém, já que não é dona da Globo, e que o elenco não sabe quem escreve os textos porque os nomes não eram assinados. Cacau ainda se disse indignada com o que classificou como “conversa fiada”. O relato veio à tona na esteira das reclamações feitas por roteiristas da atração, que divulgaram uma carta aberta acusando parte do elenco de pedir a demissão de André. A emissora agora investiga uma denúncia de agressão física entre um protagonista e assistente de direção.