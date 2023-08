WhatsApp vai permitir criar grupos sem nome; veja novidade

O WhatsApp vai mudar a forma de nomear os grupos feitos no mensageiro. A partir de suas próximas atualizações, os grupos sem nome serão nomeados a partir dos usuários que estão inseridos na conversa. A novidade foi anunciada pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em seu perfil no Facebook e no canal da Meta no Instagram, na última quarta-feira (23). O objetivo da atualização facilitar o processo de criar grupos, uma vez que os usuários não precisam mais pensar em um nome específico para os grupos. O recurso estará disponível tanto no Android quanto no iPhone (iOS). Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.