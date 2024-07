O ex-namorado divulgou trechos cortados de uma conversa com Raissa no Instagram, onde supostamente ela não se importa com o fato do filho estar na emergência de uma Unidade de Pronto Atendimento de São Paulo.

"Nojo dessa mulher que se diz mãe. Um ano longe do filho, não ajuda a criança em porra nenhuma. Tudo tem limite e o meu já deu", escreveu o homem. Procurada pela coluna Em Off, Raissa Barbosa mostrou a conversa na íntegra, confirmando que sugeriu o encaminhamento do filho para um hospital particular. Após chamar o ex-namorado de mentiroso, a modelo entrou em contato com os advogados para denunciar a atitude de Felício Santiago. "Posta a mensagem completa, seu mentiroso. Eu falei pra levar em um hospital que eu pago, e você, em vez de pensar na criança, só fez falar merda", esbravejou.