Campeonato de games inicia neste domingo com torneio de Free Fire; saiba mais

O governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco darão início, neste domingo (28), à temporada de competições de games com um torneio-início de Free Fire, que será realizado na Praça da Revolução, a partir das 15 horas. O evento acontece na Praça da Revolução a partir das 15 horas e marca o início de um campeonato que incluirá várias etapas regionais, culminando na grande final durante a Expoacre, em Rio Branco.

A competição será realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), a Secretaria de Estado de Governo, a Secretaria de Educação e Esportes, a União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAM) e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac). Mais de 120 equipes já confirmaram sua participação, com cada time composto por 4 a 5 jogadores.

O credenciamento para o torneio será feito na Praça da Revolução, das 15h às 20h. As equipes interessadas devem se inscrever até as 17h do dia do evento para participar do sorteio e garantir sua vaga no torneio. Durante a competição, serão divulgadas as etapas regionais e o regulamento do campeonato.

Além da competição principal, o evento contará com uma série de atividades paralelas. Haverá uma amostra de tecnologia com exposições de robótica e demonstrações de realidade virtual. Espaços dedicados ao público infantil e atrações culturais também estarão disponíveis.

“O evento vai reunir mais de 120 equipes já inscritas e contará com uma megaestrutura montada para receber os jogadores. Teremos uma amostra de tecnologia, espaço infantil e demonstrações de realidade virtual. Também estará presente o Serviço Nacional de Empregos, que oferecerá cadastro para vagas de emprego e emissão de carteiras de trabalho, e o Polo Digital com mais de 600 cursos gratuitos disponíveis para jovens. Vai ser um campeonato grande” explicou Assurbanipal Mesquita, secretário de indústria e tecnologia.

A estrutura do evento, apoiada pela Fieac e instituições privadas, incluirá equipamentos de última geração e infraestrutura tecnológica para garantir um suporte completo aos competidores. As premiações para o torneio-início incluem R$ 1.500 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro, além de brindes sorteados para o público.

O Programa Polo Digital, do governo do Acre, será destaque durante o evento, oferecendo mais de 600 cursos gratuitos, tanto a distância quanto presenciais, para capacitar jovens e facilitar sua inserção no mercado de trabalho. O Serviço Nacional de Empregos (Sine) também estará presente, oferecendo cadastramento para vagas de emprego e emissão de carteiras de trabalho.