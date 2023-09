Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no PS de Rio Branco

A motociclista Amanda Katrine Araújo Feitosa, 26 anos, ficou gravemente ferida após colidir com um carro na tarde deste domingo (24), no cruzamento das ruas Via Parque com a Pernambuco, no bairro do Bosque, em Rio Branco (AC).

Segundo informações das autoridades de trânsito, Amanda trafegava na rua Pernambuco no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa NAG-8B45, quando supostamente passou no sinal vermelho e de forma inesperada, um carro modelo Onix, de cor prata e placa QLW-3J15, que trafegava no sentido centro-bairro na Via Parque, estava saindo no sinal verde normalmente, quando houve a colisão.

Com o impacto, Amanda foi arremessada, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. A motorista do veículo permaneceu no local e acionou a ambulância e o Policiamento de Trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Depois de estabilizada, Amanda foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável, porém, com a perna direita e o braço esquerdo com fraturas.

O policiamento de trânsito também esteve no local, para isolar a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos periciais, o veículo foi entregue à proprietária e a motocicleta foi removida por um guincho.