Uma colisão entre um carro e um moto nesta quarta-feira (6), em frente à escola Serafim Salgado, na rua Osmar Sabino, no bairro Floresta, deixou o trânsito congestionado na região.

Com a batida, o motociclista foi ao chão e a frente do carro ficou destruída. A Polícia Militar foi acionada para tomar as devidas providências. Não há registro de morte ou feridos graves.

Veja vídeo: