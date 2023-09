Concurso Nacional Unificado: entenda os blocos temáticos do certame!

A realização do Concurso Nacional Unificado parece estar tomando forma e uma dúvida bastante comum entre os concurseiros é sobre como as mais de 8 mil vagas serão distribuídas, já que existem oportunidades em cerca de 50 órgãos e Ministérios do Poder Executivo Federal.

Entender como as vagas serão distribuídas é muito importante, já que o candidato realizará uma única prova e deverá escolher, não o cargo específico, mas a área de atuação para que, através de sua pontuação na prova, seja direcionado ao cargo correspondente.

O modelo assemelha-se ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e as “áreas de atuação” que o candidato deverá escolher vêm sendo chamadas de Blocos Temáticos.

É importante mencionar que a adesão dos órgãos e entidades ao certame unificado é voluntária e alguns deles já até tiveram seus editais publicados após o anúncio da proposta do governo federal, como é o caso do concurso MME (Ministério de Minas e Energia). O prazo final para a adesão é 29 de setembro.

A expectativa do do governo federal é que o edital seja publicado até o mês de dezembro e as provas sejam aplicadas entre os meses de fevereiro e março de 2023. Confira aqui as cidades de aplicação das provas!

Entenda, na matéria a seguir, como funcionarão os Blocos Temáticos e quais cargos serão abrangidos por cada um, para que você acelere sua preparação e conquiste sua tão sonhada aprovação!